Carmen Campuzano envió un fuerte mensaje a Fátima Bosch en medio de la presión que hay para que renuncie a su título de Miss Universo 2025.

“Estoy orgullosa de tu postura y te reitero que tú eres completamente ajena a todas las situaciones políticas internas del certamen. Así que tú siéntete orgullosa porque fuiste muy preparada a representar a México con todo el amor y todo el entusiasmo”. Carmen Campuzano

En su mensaje, la actriz y modelo mexicana sostuvo que su corona es legítima y que los escándalos dentro de la organización son ajenos a la tabasqueña.

Fátima Bosch recibe apoyo de Carmen Campuzano en medio de escándalos en Miss Universo

El reinado de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 comenzó con el pie izquierdo por la serie de rumores por fraude en la organización.

Siendo la intervención de su padre, Bernardo Bosch Hernández, y Pemex para garantizar su corona el escándalo por la que se le ha pedido renunciar a su corona.

Fátima Bosch ganadora de Miss Universo 2025. (@fatimaboschfdz)

Hasta el momento, Fátima Bosch no se ha pronunciado abiertamente de estos señalamientos.

De su círculo cercano, ha sido su madre quien defendió a la tabasqueña y, al igual que Carmen Campuzano, sostuvo la legitimidad de su victoria en Miss Universo.

En su mensaje, la actriz y modelo también reconoció el valor de Fátima Bosch. Esto en relación a su polémica con Nawat Itsaragrisil.

En un segundo punto, Carmen Campuzano recomendó a Fátima Bosch que no preste atención a todo lo que se dice dentro o fuera de Miss Universo.

Mismos en los que los dueños de la organización, Raúl Rocha Cantú y Anne Jakrajutatip, están siendo investigados por las autoridades de sus respectivos países.

“Además, tu determinación cuando fuiste agredida verbalmente y maltratada psicológicamente pusiste en su lugar a la persona con toda la clase y toda la elegancia. Que Dios te bendiga siempre y has caso omiso de todas esas habladurías, porque tú mereces lo mejor y lo has dado todo por México”. Carmen Campuzano