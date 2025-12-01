En medio de la polémica por su triunfo en Miss Universo 2025, Fátima Bosch regresa a México, siendo su primer parada Tabasco.

Ya se conoce la fecha y el motivo por el que Fátima Bosch regresará a Tabasco, en medio de las críticas que ha recibido por un presunto fraude en Miss Universo 2025.

Esta será la fecha y motivo por el que Fátima Bosch regresará a Tabasco

El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez adelantó el regreso de Fátima Bosch a Tabasco luego de su triunfo en Miss Universo 2025.

Javier May Rodríguez reveló que será el próximo 14 de diciembre cuando Fátima Bosch regrese a su tierra natal.

Fátima Bosch regresa a Tabasco por un motivo muy especial y es que encabezará la Caravana Navideña en la entidad.

Javier May Rodríguez señaló que por el momento se encuentran organizando todos los detalles para que los tabasqueños tengan la oportunidad de estar cerca de Fátima Bosch.

En su mensaje, el gobernador pidió a las personas salir a recibir a Fátima Bosch luego de su triunfo en Miss Universo 2025.

“El domingo 14 de diciembre estará Fátima Bosch en Tabasco, todas y todos vamos a poder darle la bienvenida a nuestra Miss Universo en el marco de la gran Caravana Navideña que tenemos preparada para ese día. El 14 de diciembre vamos todas y todos a recibir a Fátima una reina del Edén” Javier May Rodríguez, gobernador de Tabasco

Fátima Bosch inicia sus compromisos como Miss Universo 2025 pese a las críticas

Javier May Rodríguez no adelantó mas detalles sobre la participación de Fátima Bosch en la Caravana Navideña de Tabasco.

Sin embargo, se espera que el recorrido sea por la avenida Gregorio Méndez Magaña que atraviesa toda la capital del estado.

Ya que va desde el malecón de la ciudad de Villahermosa hasta el periférico con una distancia de aproximadamente de 10 kilómetros.

Cabe recordar que Fátima Bosch ya comenzó su año de actividades como Miss Universo 2025.

Fátima Bosch llegó al aeropuerto de Newark, en Nueva Jersey, donde fue recibida con música, danza y símbolos tradicionales mexicanos.

A su llegada, Fátima Bosch mostró las muestras de apoyo y adelantó que su agenda contempla múltiples compromisos oficiales y actividades sociales.

Se espera que a su llegada a Tabasco, Fátima Bosch reciba el apoyo de las personas luego de todas las críticas que ha recibido.