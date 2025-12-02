Por medio de sus redes sociales, Fátima Bosch -de 25 años de edad- ha estado compartiendo sus primeros compromisos como Miss Universo.

En el más reciente de ellos, la reina de belleza visitó oficinas de la ONU en la ciudad de Nueva York y recordó su compromiso con las causas humanitarias.

Fátima Bosch en la ONU envía mensaje y refrenda su compromiso como Miss Universo

En su breve visita, Fátima Bosch tuvo la oportunidad de conocer a Alicia Buenrostro Massieu, representante permanente alterna de México en la ONU, con quien dijo haber sostenido una charla llena de valor.

Además de reconocer a la embajadora como una gran mujer mexicana, Miss Universo 2025 recordó el motivo principal por el que entró al certamen y sus compromisos como reina.

Fátima Bosch inicia su reinado como Miss Universo 2025 (@fatimaboschfdz / Instagram )

En su cuenta de Instagram, Fátima Bosch compartió con sus seguidores algunos momentos de su visita en la ONU.

Junto a las imágenes, la ganadora de Miss Universo compartió un mensaje con el que deja en claro que seguirá firme en su reinado.

La tabasqueña recordó que “la humanidad debe ser más grande que cualquier diferencia”, por lo que aprovechó para reafirmar su compromiso con “todas las causas que necesitan ayuda ”.

Este es el mensaje que ha estado enviando Fátima Bosch en medio de la polémica por su corona en Miss Universo 2025.

En entrevista durante su llegada a Nueva York, la tabasqueña recordó que su prioridad como reina siempre será su altruismo.