Fátima Bosch reitera y defiende su admiración hacia Claudia Sheinbaum, exponiendo los motivos que generaron críticas hacia ella y su título como Miss Universo 2025.

Fátima Bosch reafirma su admiración por Claudia Sheinbaum

En una entrevista con Telemundo , Fátima Bosch dio sus declaraciones sobre la polémica que hay en torno a Miss Universo y su título 2025, al igual que su supuesta afiliación política con Morena, partido político al que pertenece Claudia Sheinbaum, y defendió su admiración por ella.

Durante su entrevista para el programa Hoy Día de Telemundo , Fátima Bosch de 25 años de edad, reiteró y defendió su admiración por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum de 63 años de edad.

“Quiero aclarar que yo como mujer mexicana, estoy en todo mi derecho de admirar a todas las mujeres que yo quiera y todo el hate se propició únicamente porque yo siempre he dicho que admiro y respeto a nuestra presidenta.” Fátima Bosch

Durante dicha entrevista, Fátima Bosch también resaltó la importancia de apoyar tanto a la primera presidenta como a otras mujeres que avanzan en la sociedad y ponen en alto a las mujeres en todo el mundo en los diferentes ámbitos.

Algo que Fátima Bosch ha sido muy clara en cuanto al porqué defiende su admiración por Claudia Sheinbaum, presidenta de México:

“El día que las mujeres entendamos que cuando una mujer avanza en la sociedad, y rompe paradigmas y esquemas, nosotras como mujeres podemos también avanzar como comunidad, ese día las cosas van a cambiar muchísimo.” Fátima Bosch

Cabe recordar que en ocasiones anteriores, Fátima Bosch había expresado su admiración por Claudia Sheinbaum asegurando que ha marca un hito en la historia de México al exponer que son las mujeres quienes llevan al país, por lo que juega un papel muy importante en la sociedad.

Pues Fátima Bosch, Miss Universo 2025 originaria de Tabasco, México, recalcó que hace 66 años las mujeres pudieron votar por primera vez en el país y ahora, gracias a Claudia Sheinbaum, las niñas pueden soñar con ser presidentas.

“Yo estoy en todo mi derecho a decir a qué mujer admiro sin que se tome a mal, mis respetos siempre con ella y lo que a mi me corresponde es prepararme muchísimo para poder trabajar con las organizaciones correspondientes y ser la portadora de lo que es Miss Universo, que es una embajadora a nivel mundial que pueda trabajar por todas las causas sociales más que cualquier cosa” Fátima Bosch

Cabe mencionar que Claudia Sheinbaum también ha hablado sobre el triunfo de Fátima Bosch como Miss Universo 2025, dándole a México la cuarta corona en el certamen de belleza internacional, en donde mandó una felicitación por su triunfo y reconoció que es un ejemplo para todas y todos, especialmente al levantar su voz y no quedarse callada ante las injusticias.