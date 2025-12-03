Fátima Bosch volverá a su natal Tabasco luego de ser coronada en Miss Universo 2025; el 14 de diciembre será recibida con 41 carritos alegóricos y uno especial para ella.

Pese a la polémica que gira en torno a Fátima Bosch de 25 años de edad, Villahermosa, Tabasco ya se prepara para su Gran Caravana Navideña y con ella darle la bienvenida a la modelo.

Tabasco prepara la llegada de Fátima Bosch tras ser nombrada Miss Universo 2025

El estado de Tabasco estuvo lleno de emoción y orgullo por la coronación de Fátima Bosch en Miss Universo 2025, siendo que ahora se preparan para su llegada a Villahermosa.

Según Pedro Cano, organizador del comité de bienvenida, dijo a Tabasco Hoy, celebrarán la llegada de Fátima Bosch con la Gran Caravana Navideña que constará de 41 carros alegóricos.

Dentro de estos, el último, pertenecerá a Fátima Bosch mismo que será hecho especialmente para ella y bajo la petición de color rosa.

Bernardo Bosch niega relación con Raúl Rocha Cantú tras triunfo de Fátima Bosch. (Cortesía )

Por otra parte Cano subrayó que el carro alegórico de Fátima Bosch estará “lleno de brillo” y autenticidad como su personalidad, señalando que será “digno de una reina”.

Asimismo, se especificó que detrás de su carro alegórico tendrá más de 40 contingentes que seguirán la marcha en su bienvenida.

La bienvenida a Fátima Bosch en Tabasco será en el CICOM como punto de salida a las 4:00 pm rumbo hacia el Teatro al Aire Libre del Parque Tabasco.

Agenda de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 en Tabasco

Fátima Bosch estará en Tabasco y México a mediados de diciembre, siendo esta su agenda día a día:

Llegada a México desde Estados Unidos- 12 de diciembre

Fátima Bosch llega a Tabasco a encontrarse con su familia, comité y patrocinadores - 13 de diciembre

Asistirá a la Gran Caravana Navideña y su Bienvenida- 14 de diciembre

El código de vestimenta para asistir a la caravana que dará la bienvenida a Fátima Bosch en Tabasco será verde, blanco y rojo.