La directora de Mexicana Universal, Lupita Jones de 58 años de edad, compartió su parecer ante la polémica que se vive en Miss Universo por la corona que se le dio a Fátima Bosch.

Lupita Jones fue clara al decir que los reclamos deberían ser hacia Miss Universo 2025, más no a Fátima Bosch de 25 años de edad, asegurando que ella es “víctima” de la situación.

Lupita Jones asegura que reclamos deben ser hacia Miss Universo 2025 y no a Fátima Bosch

Por la experiencia y el haber dado a México su primera corona de Miss Universo, Lupita Jones compartió su parecer ante la polémica que rodea al certamen de belleza y que salpicó a Fátima Bosch.

A través de una entrevista mostrada por Michelle Rubalcava, Lupita Jones dio a conocer su postura asegurando que es la organización de Miss Universo 2025 quien debe dar explicaciones.

Fátima Bosch, Miss Universo 2025 (@fatimaboschfdz / Instagram )

Lupita Jones fue clara al decir que Fátima Bosch sería un efecto colateral si es que la decisión de darle la corona fue manipulada, asegurando que en todo caso ella es “víctima” de estos hechos.

“Las críticas o esta exigencia de que se aclaren las cosas se lo deben dirigir a la organización, esto no se lo deben cargar a ella. Si se dio una situación no muy clara con respecto a su elección que se lo reclamen a la organización, ella sería una víctima de esa organización”. Lupita Jones, directora de Mexicana Universal.

Por otra parte, aseguró que la organización de Miss Universo 2025 debe salir a desmentir o a confirmar los dichos sobre la corona, de esta forma Fátima Bosch tendría su “camino libre para seguir creciendo”.

Asimismo, la directora aseguró que ella ha visto a Fátima Bosch resiliente ante la circunstancia “le están dando las armas suficiente para que construya un mensaje muy poderoso”.

Lupita Jones asegura que en cada Miss Universo habrá reclamo de ‘robo’

Lupita Jones cree que los reclamos hacia una presunta corona robada deberían ser a Miss Universo y no a Fátima Bosch, pero también asume que eso sucede cada año.

La directora aseguró que cada certamen de Miss Universo pasará lo mismo, con reclamos de otros países que buscaban llevarse la corona y no la obtuvieron.