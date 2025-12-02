Fátima Bosch -de 25 años de edad- oficialmente inició su reinado como Miss Universo 2025 y en entrevista dejó en claro que no piensa dimitir a su título.

Por desgracia, denunció una serie de ataques en contra de su familia tras los crecientes rumores de fraude en la organización y en su coronación.

“Tengo 25 años, yo nunca había estado en este ambiente. Claro que me duele porque atacan a mi familia, me atacan a mí, pero cuando Dios pone un propósito en tu corazón, va a haber una adversidad”. Fátima Bosch

Fátima Bosch dolida por rumores de su coronación en Miss Universo 2025

Fátima Bosch arribó a la ciudad de Nueva York para cumplir con una serie de compromisos en sus primeros días como Miss Universo 2025.

Una vez en la gran manzana, la tabasqueña se pronunció por primera vez a los señalamientos que apuntan a la intervención de su padre para asegurar su coronación en Miss Universo 2025.

Fátima Bosch ganadora de Miss Universo 2025. (@fatimaboschfdz)

Fátima Bosch reconoció que la situación le ha dolido debido a que es la primera vez que ha tenido que enfrentar algo similar.

Sin embargo, y pese a toda la presión que hay en su contra gracias a los rumores, se mostró firme en mantener su reinado como Miss Universo 2025.

En este sentido, la tabasqueña aseguró haber trabajado al mismo nivel que el resto de sus compañeras en la última edición del certamen.

Motivo por el que no se le hace justo el tener que renunciar por algo para lo que se esforzó y que solo ella sabe por los retos que tuvo que pasar a nivel personal.

“Pasamos exactamente las mismas pruebas y gané yo”, sostuvo Fátima Bosch.