Tras ganar y ser coronada como Miss Universo 2025, Fátima Bosch ha dado sus primeras declaraciones ante la polémica que provocó el certamen de belleza celebrado en Tailandia.

¿Qué dijo Fátima Bosch sobre la polémica por su triunfo en Miss Universo 2025?

El pasado 21 de noviembre, Fátima Bosch de 25 años de edad se llevó la corona de la nueva Miss Universo 2025; sin embargo, hubo toda una polémica por su triunfo en donde se le ha acusado de corrupción, influencias y demás.

Hasta el momento, Fátima Bosch solo había lanzado un comunicado en sus redes sociales pero, ante su llegada a Nueva York ha dado sus primeras declaraciones a los medios de prensa que ya la esperaban para hablar sobre Miss Universo.

“Yo creo que cuando hay una verdad certera, no se necesita estarse defendiendo pero la realidad es que si tenemos voz es para usarla, y aprovecho este espacio para decir que bueno, yo creo que todas las personas saben que es completamente falso.” Fátima Bosch

Durante las preguntas hechas a Fátima Bosch por su triunfo en Miss Universo 2025, aseguró que causó polémica debido a que alzó la voz y porque ella “rompió” el molde, pero también quiere que las jóvenes y niñas lo tengan como un ejemplo de que la belleza no lo es todo:

“Mi triunfo obviamente desató mucha polémica, pero yo creo que cuando una persona rompe el molde, el estereotipo que es lo que hoy está siendo Miss Universo, a mi me honra mucho ser parte de esto y que las niñas en su casa sepan que importa más lo que tengas en la mente y en el corazón.” Fátima Bosch

Fátima Bosch aseguró que todo cuenta, especialmente en cómo eres hacia los demás, en cómo tratas a todo el mundo, a las personas que te dan un servicio, a tus compañeras pues aseguró que “es una responsabilidad muy grande, porque no solo eres la voz de las mujeres de tu país”.