La polémica en Miss Universo no termina, pues ahora Nawat Itsaragrisil presenta demanda contra Fátima Bosch por difamación, pues asegura que nunca la llamó “tonta”.

“Si se descubren más acciones difamatorias, se tomarán medidas legales adicionales con todo el alcance de la ley”. Nawat Itsaragrisil, organizador de Miss Universo.

Asimismo, aseguró que aún después de coronarse Miss Universo 2025, Fátima Bosch de 25 años de edad, siguió “tergiversando el incidente” por lo que ahora decidió hacer pública la denuncia penal que interpuso.

Nawat Itsaragrisil confirma denuncia contra Fátima Bosch por difamación

El organizador de Miss Universo en su educación 74, Nawat Itsaragrisil, confirmó que presentó una denuncia penal contra Fátima Bosch luego de que ella aseguró la llamó “tonta”.

Mediante un comunicado, Nawat Itsaragrisil rechazó el haber llamado “tonta” a Fátima Bosch apuntando que en el video donde se ve la confrontación es audible que él dice “dañada”.

Según el organizador, esto fue lo que en realidad de dijo a la hoy ganadora de Miss Universo 2025:

“Si sigues la orden de tu director nacional, estás dañada, si no, puedes hacerlo. Estoy muy feliz y el buen informe se enviará a la organización”. Nawat Itsaragrisil, organizador de Miss Universo.

Sin embargo, tras las primeras declaraciones de Fátima Bosch, él asegura que lo difamó, por ello decidió interponer una demanda penal desde el 12 de noviembre de 2025 en Tailandia.

Asimismo, sostuvo que aún después de que la mexicana fue coronada, esta siguió “tergiversando el incidente” contando la confrontación con Nawat Itsaragrisil de forma errónea.

Finalmente, Nawat Itsaragrisil hizo un llamado a Fátima Bosch a dejar de difamarlo, así como a medios de comunicación reproduciendo información falsa.