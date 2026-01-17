Tras darse a conocer la muerte de un migrante mexicano bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos, se identificó al fallecido como Heber Sánchez Domínguez.

Autoridades han indicado que el hombre de 34 años de edad había sido detenido a principios de año tras involucrarse en un accidente automovilístico menor.

¿De qué murió Heber Sánchez Domínguez? Familia señala falta de atención médica

De acuerdo con reportes preliminares por el caso, autoridades señalan suicidio como la causa de muerte del mexicano.

Por lo que informaron, la madrugada del 14 de enero oficiales ingresaron a la celda tras, supuestamente, encontrar a Heber Sánchez Domínguez colgado de una sábana.

La SRE está en contacto con los familiares del mexicano fallecido para brindar acompañamiento y orientación (Michelle Rojas)

Los oficiales llamaron a los paramédicos, quienes hicieron varios intentos fallidos de reanimación, por lo que declararon muerto al mexicano en el lugar.

Sin embargo, la familia contradice esta versión alegando que Heber Sánchez Domínguez había estado sintiéndose mal de salud.

Horas antes de su muerte, el mexicano se habría quejado con su compañero de celda de estar mal físicamente, por lo que se ha denunciado falta de antención médica.

A la par, la familia reveló que Heber Sánchez Domínguez permaneció incomunicado, pues durante su tiempo en detención no le permitieron hablar con él.

El connacional que murió bajo la custodia del ICE era padre de dos hijos y se mudó a los Estado Unidos en 2024 al ir en busca de asilo político y mejores oportunidades.

Heber Sánchez Domínguez fue detenido a principios de año

Fue a principios de este 2026 que Heber Sánchez Rodríguez fue detenidop por pasarse un alto y no tener seguro vehicular.

Reportes indican que durante el incidente se activaron las bolsas de aire del interior del auto.

Tras su detención, agentes del ICE lo trasladaron al centro de procesamiento migratorio Robert A. Deyton, en Georgia, donde inició un proceso de deportación acelerada.

Muere migrante mexicano en custodia de ICE (Eric Thayer / AP)

SRE se pronuncia por la muerte de Heber Sánchez Domínguez en Estados Unidos

Al darse a conocer la muerte del mexicano, la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicado, el 15 de enero, prununciándose al respecto.

En el escrito se informa que el Consulado General de México en Atlanta ya brinda asistencia a la familia a la par de mantener comunicación con autoridades estadounidenses.

Esto con el fin de esclarecer los hechos lo más pronto posible con una investigación profunda.