Delia García -de 36 años de edad- denuncia amenazas de muerte y dice estar preocupada por lo que ocurre en La Casa de los Famosos México 2025.

Y es que, dichas amenazas tuvieron lugar después de que Facundo encabezara fuertes polémicas dentro del programa.

Delia García denuncia amenazas mientras Facundo está en La Casa de los Famosos México 2025

Fue por medio de un video en sus redes sociales que Delia García dio a conocer los mensajes que ha recibido en el transcurso de La Casa de los Famosos México 2025.

El video fue publicado el lunes 11 de agosto y la influencer denunció que los mensajes comenzaron a llegar desde cinco días antes.

Facundo está considerando volver a convertirse en padre (@soydeliagarcia)

En su denuncia, Delia García comentó que ha recibido amenazas de muerte y de agresiones sexuales.

Sin embargo, se negó a dar lectura a los mensajes por miedo que bajaran su denuncia de redes sociales. Además de decir que no quiere dar respuesta a las amenazas.

La influencer entiende que la situación se deriva de la participación de Facundo en La Casa de los Famosos México 2025.

Siendo a través de sus redes sociales que también ha externado apoyo a su prometido.

“De los últimos cinco días para acá he recibido unos mensajes escalofriantes, amenazas de desvivición, de abusos, cosas así”. Delia García

@deliuxgarcia No sere parte del odio , que eso lo hagan los demas . Esa no sera mi bandera ♬ sonido original - soydeliagarcia

Las polémicas de Facundo en La Casa de los Famosos México 2025

Facundo fue el primer habitante anunciado para ser parte de La Casa de los Famosos México 2025.

Desde su confirmación, el presentador fue el favorito inmediato del público, entrando al reality show como la gran promesa de comedia y entretenimiento.

Por desgracia, los fanáticos que lo esperaban con ansias se llevaron una fuerte decepción al ver que su ídolo no fue el gran “boom” que esperaban.

Fue prácticamente desde la semana uno que la popularidad de Facundo cayó rápidamente en La Casa de los Famosos México 2025.

Tanto, que ahora los fans del programa rezan por que salga nominado y puedan sacarlo del reality show.

Esta situación se suma a las polémicas que Facundo ha protagonizado al interior del programa.

Tales como decir que el habitante Aaron Mercury no merecía estar vivo por ser influencer o la broma pesada que le hizo a Aldo Tamez de Nigris.

Misma en la que comprometió la integridad física del atleta al jalar violentamente el tapete sobre el que estaba parado, tirándolo al suelo.

Eventos por los que Facundo fue señalado de hostigar a los más jóvenes de La Casa de los Famosos México 2025.