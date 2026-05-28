El actor Miguel Ángel Silvestre compartió un video etiquetando a Belinda y la respuesta de la cantante detonó emoción entre los fans.

Ambos son parte de la serie por estrenar de HBO Max, “Carlota”, convirtiéndose en la nueba dupla favorita de la televisión y las redes sociales.

Y es que fanáticos están de acuerdo en que Belinda y Miguel Ángel Silvestre deberían darse la oportunidad e iniciar una relación.

La química entre Belinda y Miguel Ángel Silvestre durante las grabaciones de “Carlota”

Lo cierto es que esta no es la primera vez que Belinda y Miguel Ángel Silvestre son vistos como el nuevo shippeo de las redes sociales.

Y es que a lo largo de las grabaciones para la nueva serie “Carlota” dejaron ver la química que manejaban detrás de cámaras.

Belinda y Miguel Ángel Silvestre en las grabaciones de “Carlota” (Instagram | @carlotalaserie)

En medio de las grabaciones, Belinda sorprendió al elenco y a toda la producción de la serie con una fiesta mexicana para agradecer la labor y el proyecto.

La cantante llevó tacos y mariachi a las grabaciones, por lo que videos del momento comenzaron a circular en redes sociales.

En uno de ellos se aprecia a detalle el nivel de cercanía y complicidad que había entre ambas personalidades.

Desde entonces usuarios y fans comentan cosas como “¿Y si se casan?" o “¿Cuándo van a andar?“.

Tanto Belinda y Miguel Ángel Silvestre se encuentran solteros, motivo por el que la insistencia de los fans incrementa cada vez más.

Sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado nada más allá de una buena amistad y relación profesional.