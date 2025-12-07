Estamos a casi un año del estreno de Avengers: Doomsday, por lo que te decimos cuál es el orden de las películas y series del MCU que debes ver antes para entenderle a película, misma en donde se reunirán varios de los superhéroes más icónicos de Marvel.

Este es el orden de películas y series del MCU para entender Avengers: Doomsday

El 18 de diciembre del 2026 es la fecha programada para el estreno de Avengers: Doomsday, la nueva película del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), la cual promete ser bastante épica al reunir a varios de los equipos de superhéroes de Marvel como los X-Men, Los 4 Fantásticos y Los Vengadores.

Es por eso que, prepararte para el estreno de Avengers: Doomsday, te dejamos el orden de las películas y series del MCU que debes ver antes para poder entender la nueva película de Marvel, la cual por cierto, al estilo de Infinity War (2018) y Endgame (2019), también tendrá una segunda parte: Secret Wars.

Películas del MCU para entender Avengers: Doomsday

X-Men

X-Men 2

X-Men: The Last Stand

X-Men: Days of Future Past

Logan

Iron Man

Iron Man 2

The Avengers

Iron Man 3

Avengers: Age of Ultron

Avengers: Infinity War

Avengers: Endgame

Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings

Spider-Man: No Way Home

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Thor: Love and Thunder

Black Panther: Wakanda Forever

Ant-Man & The Wasp: Quantumania

The Marvels

Deadpool & Wolverine

Captain America: Brave New World

Thunderbolts*

Fantastic Four: First Steps

Thunderbolts (Marvel Studios)

Series del MCU para entender Avengers: Doomsday

Loki: Temporada 1 y 2

WandaVision

What If…? Temporadas 1, 2 y 3

Estas series y películas son esenciales para poder entender Avengers: Doomsday antes de su estreno en 2026, ya que son las que introduce al tema multiversal y que de hecho, pertenecen a la Saga del Multiverso del MCU y con la cual esta película cerrará dicha fase.

Si quieres ampliar la experiencia -y conocimiento del MCU- antes de que se estrene Avengers: Doomsday el próximo año, también se recomienda ver todas las películas de Marvel de las Fases 1,2 y 3; es decir, de la Saga del Infinito para tener más contexto de cada personaje.

Mientras que, por el lado de las series que se han estrenado en Disney+ del MCU, también están como opción: MoonKnight. She-Hulk, Ms. Marvel y Secret Invasion aunque como se dijo, no son tan necesarias para entender Avengers: Doomsday.