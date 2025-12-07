Estamos a casi un año del estreno de Avengers: Doomsday, por lo que te decimos cuál es el orden de las películas y series del MCU que debes ver antes para entenderle a película, misma en donde se reunirán varios de los superhéroes más icónicos de Marvel.
Este es el orden de películas y series del MCU para entender Avengers: Doomsday
El 18 de diciembre del 2026 es la fecha programada para el estreno de Avengers: Doomsday, la nueva película del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), la cual promete ser bastante épica al reunir a varios de los equipos de superhéroes de Marvel como los X-Men, Los 4 Fantásticos y Los Vengadores.
Es por eso que, prepararte para el estreno de Avengers: Doomsday, te dejamos el orden de las películas y series del MCU que debes ver antes para poder entender la nueva película de Marvel, la cual por cierto, al estilo de Infinity War (2018) y Endgame (2019), también tendrá una segunda parte: Secret Wars.
Películas del MCU para entender Avengers: Doomsday
- X-Men
- X-Men 2
- X-Men: The Last Stand
- X-Men: Days of Future Past
- Logan
- Iron Man
- Iron Man 2
- The Avengers
- Iron Man 3
- Avengers: Age of Ultron
- Avengers: Infinity War
- Avengers: Endgame
- Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings
- Spider-Man: No Way Home
- Doctor Strange in the Multiverse of Madness
- Thor: Love and Thunder
- Black Panther: Wakanda Forever
- Ant-Man & The Wasp: Quantumania
- The Marvels
- Deadpool & Wolverine
- Captain America: Brave New World
- Thunderbolts*
- Fantastic Four: First Steps
Series del MCU para entender Avengers: Doomsday
- Loki: Temporada 1 y 2
- WandaVision
- What If…? Temporadas 1, 2 y 3
Estas series y películas son esenciales para poder entender Avengers: Doomsday antes de su estreno en 2026, ya que son las que introduce al tema multiversal y que de hecho, pertenecen a la Saga del Multiverso del MCU y con la cual esta película cerrará dicha fase.
Si quieres ampliar la experiencia -y conocimiento del MCU- antes de que se estrene Avengers: Doomsday el próximo año, también se recomienda ver todas las películas de Marvel de las Fases 1,2 y 3; es decir, de la Saga del Infinito para tener más contexto de cada personaje.
Mientras que, por el lado de las series que se han estrenado en Disney+ del MCU, también están como opción: MoonKnight. She-Hulk, Ms. Marvel y Secret Invasion aunque como se dijo, no son tan necesarias para entender Avengers: Doomsday.