Facundo- de 47 años de edad- es el primer habitante confirmado para La Casa de los Famosos México 2025, y tal parece que no la tiene fácil.

El conductor dio a conocer la contundente advertencia que le hizo Delia García, su novia, sobre la posibilidad de tener un romance dentro del reality show.

Delia García, novia de Facundo es una influencer y atleta de Adidas Runners.

Delia García se volvió famosa tras participar en el reality de competencia ‘La Isla’, programa que fue emitido durante el 2014 en TV Azteca.

Luego, volvió a participar en el mismo reality en el 2016, año en el se emitió ‘La Isla: la revancha’.

Además de ser muy disciplinada en el mundo del deporte, Delia García es sumamente atractiva y carismática.

Cualidades que le han servido para crecer profesionalmente en el mundo del modelaje

Delia García novia de Facundo nació un 31 de octubre de 1989, y tiene en la actualidad 24 años de edad.

Delia García mantiene una relación con Facundo desde el 2017.

Y aunque no están casados legalmente, viven juntos y comparten una dinámica familiar estable.

Delia García pertenece al signo zodiacal Escorpio.

Por el momento, Delia García no tiene hijos.

Delia García estudió la carrera de Diseño Textil y de Modas.

Delia García como preparadora física, ha sido capitana de Adidas Runners México, lo cual la ha llevado a convertirse en una influencer.

Además, Delia García es una de las conductoras del programa de radio Ya Párate de Los 40 principales.

El lunes 30 de junio se confirmó a Facundo como el primer habitante de La Casa de los Famosos México 2025.

Facundo, quien lleva años en la televisión mexicana, regresa a un nuevo reality show y las opiniones al respecto no faltaron.

La que llamó totalmente la atención fue la de Delia García, su novia, con respecto a la posibilidad de que Facundo protagonice un romance con alguna habitante.

En una charla con Marie Claire Harp, Facundo expuso qué le dijo Delia García sobre su participación en La Casa de los Famosos México 2025.

"Tú puedes hacer lo que quieras, pero me daría mucha flojera que tuvieras un romance con alguien allá adentro y me estuvieran metiendo a mí en la discusión. Sí, abstente al cachondeo, porque me va a dar incomodidad que me estén preguntando de eso…

Facundo