Hoy 26 de agosto en la efemérides del día se celebra Día del Actor, Día del Perro, además de:

Día Internacional contra el Dengue

Día de Namibia

Inicio de Ganesh Chaturthi

El Día Nacional del Papel Higiénico en Estados Unidos

Día de la Igualdad de la Mujer en Estados Unidos

El Día del Actor es celebrado hoy 26 de agosto

Hoy 26 de agosto celebramos el Día del Actor fecha que rinde honor a todo aquellos que se dedican a la actuación en el cine, la televisión y el teatro.

La celebración del Día del Actor nació en conmemoración a San Ginés de Roma, un actor del siglo III considerado un mártir por la iglesia católica.

Por lo que la fecha del Día del Actor conmemora la vida y profesión de San Ginés de Roma al reconocerlo como uno de los actores patronos de este arte.

Día Internacional de la Actriz y el Actor (Unsplash)

Hoy 26 de agosto es el Día del Perro

El Día del Perro también es celebrado cada 26 de agosto, además de la fecha del 21 de julio.

La conmemoración de 26 de agosto con el Día Mundial del Perro fue creada para visibilizar la importancia de estos animales en la vida humana y recordar la necesidad de protegerlos del abandono y el maltrato.

Día del Perro (Freepik)

Cada 26 de agosto se celebra el Día Internacional contra el Dengue

El 26 de agosto se celebra en el Día Internacional contra el Dengue con el objetivo de concientizar sobre esta enfermedad que se transmite por la picadura de mosquitos infectados.

Por lo que en esta fecha del Día Internacional contra el Dengue se busca dar información sobre esta infección vírica para prevenir y tratarla.

Dengue (JAMES GATHANY)

Este 26 de agosto inicia las celebraciones al Ganesh Chaturthi

Para este año 2025, las celebraciones al Ganesh Chaturthi, el festival hindú en honor del dios Ganesha inicia hoy 26 de agosto.

Dicha celebración del Ganesh Chaturthi se lleva a cabo t radicionalmente cada año en el cuarto día de la primera quincena en el mes de Bhaadrapada en el calendario hindúl

Por lo que la fecha del Ganesh Chaturthi generalmente se celebra en agosto o septiembre en el calendario gregoriano.

Ganesh Chaturthi (Especial,)

En Estados Unidos este 26 de agosto es Día Nacional del Papel Higiénico

Este 26 de agosto en Estados Unidos celebran uno de los artículos de necesidad diaria con el Día Nacional del Papel Higiénico.

Fecha que celebra el aniversario de la invención del papel higiénico moderno por Joseph Gayetty en 1857.

Papel Higiénico (Unsplash)

El Día de la Igualdad de la Mujer en Estados Unidos es celebrado hoy 26 de agosto

En otras celebraciones para Estados Unidos hoy 26 de agosto es el Día de la Igualdad de la Mujer.

El Día de la Igualdad de la Mujer en Estados Unidos es celebrado luego de que en 1920 se ratificó garantizar el derecho al voto para todos, independientemente del género.

Por lo que en esta fecha celebra los logros de los activistas por los derechos de las mujeres y nos recuerda las luchas diarias únicas que enfrentan las mujeres.