Taylor Swift- de 35 años de edad- triunfa una vez más y obtiene récord Guinness en Youtube por el podcast New Heights de su novio Travis Kelce.

El episodio obtuvo la mayor cantidad de reproducciones de un podcast en la plataforma de YouTube, del pasado 13 de agosto 2025.

Taylor Swift y Travis Kelce obtienen récord Guinness en Youtube por New Heights

La aparición de Taylor Swift en el podcast New Heights de Travis Kelce estableció un récord Guinness en YouTube.

De acuerdo con la revista People, Taylor Swift atrajo “la mayor cantidad de vistas simultáneas para un podcast en YouTube” del 13 agosto 2025.

Taylor Swift en New Heights de Travis Kelce (Especial / Especial)

Según Guinness World Records, el episodio de Taylor Swift y Travis Kelce ha recibido más de 20 millones de reproducciones en Youtube.

El canal de YouTube New Heights también experimentó un aumento en el número de suscriptores, esto gracias al impacto de Taylor Swift.

Los fans se volvieron locos cuando la sensación del pop mundial se sentó para una entrevista de más de dos horas con su novio Travis Kelce.

Taylor Swift no solo anunció su próximo álbum de estudio The Life of a Showgirl, sino también una idea de su noviazgo con Travis Kelce.

Los clips de Travis Kelce festejando los logros de Taylor Swift en en la industria musical, se hicieron virales en redes sociales.

¿De qué trato el episodio de Taylor Swift en New Heights con Travis Kelce?

Taylor Swift fue una de las invitadas especiales en el nuevo episodio de New Heights de Travis Kelce y Jason Kelce.

Como nunca antes, Taylor Swift habló con profundidad sobre varios temas de su vida profesional y su vida amorosa.

Taylor Swift rompió en llanto durante el podcast mientras explicaba el proceso emocional de recuperar su música.

Mientras también revelaba la portada de su próximo álbum ‘The Life of a Showgirl’, que se lanzará el próximo 3 de octubre 2025.

Taylor Swift y Travis Kelce también hablaron sobre su relación durante el episodio,

En el que jugador admitió que quedó cautivado de ver a Taylor Swift en The Eras Tour y se llamó a sí mismo “el hombre más afortunado del mundo”.