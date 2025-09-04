Exhiben que Christian Nodal -de 26 años de edad- y Ángela Aguilar llegan a evento en la CDMX con un impresionante séquito de guardaespaldas que ni políticos traen.

A través de un video, una reconocida periodista mostró el impresionante séquito de seguridad que traía Christian Nodal y Ángela Aguilar, de 21 años de edad.

En medio de la polémica por la entrevista de Adela Micha y los señalamientos de Cazzu -de 31 años de edad- contra el padre de su hija, Christian Nodal y Ángela Aguilar reaparecieron en la CDMX.

Ángela Aguilar y Christian Nodal son comparado con Yolanda Saldívar y Selena (Especial )

Y es que Christian Nodal y Ángela Aguilar estuvieron presentes en el evento Los 300 Líderes más influyentes de México, que tuvo lugar la noche del miércoles 3 de septiembre.

Sin embargo, lo que llamó la atención es que Christian Nodal y Ángela Aguilar reaparecieron con un séquito impresionante de guardaespaldas que ni políticos traen.

Fue la periodista Shanik Berman quien exhibió el excepcional despliegue de seguridad con el que arribaron Christian Nodal y Ángela Aguilar.

De acuerdo con la periodista, Christian Nodal y Ángela Aguilar llegaron con alrededor de siete guardaespaldas como si alguien los fuera a atacar.

Shanik Berman destacó que fue algo exagerado, pues ni ministros, ni secretarios de Estado, ni magistrados que también se encontraban en el lugar llegaron con ese séquito de seguridad.

“Fuimos trescientos líderes invitados, había ministros, secretarios de estado, magistradas, pero solamente Ángela Aguilar y Nodal llegaron siete guardaespaldas como si los fueran a atacar. Nadie más venía con guarura” Shanik Berman

Christian Nodal y Ángela Aguilar crean zafarrancho en evento en la CDMX

Durante el evento, Christian Nodal y Ángela Aguilar evitaron cualquier contacto con la prensa lo que generó una gran tensión entre los reporteros que buscaban tener una declaración.

Ángela Aguilar subió al escenario para interpretar “Contigo a la distancia”, pero después solicitó cantar una segunda canción “Paloma Negra”.

Tras el evento, Christian Nodal y Ángela Aguilar no se detuvieron para hablar con los medios por lo que se generó un zafarrancho.

Pese a la insistencia de los reporteros, Christian Nodal y Ángela Aguilar se retiraron del lugar generando un gran caos en el recinto.

Cabe señalar que Christian Nodal y Ángela Aguilar también se encontraban acompañados por Leonardo Aguilar.

Christian Nodal y Ángela Aguilar se negaron a contestar cualquier pregunta sobre las polémicas que han protagonizado en las últimas semanas: