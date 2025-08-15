La entrevista que Christian Nodal de 26 años de edad, dio a Adela Micha reveló mucho el termino de su relación con Cazzu y el inicio con Ángela Aguilar, pero ya se detectaron evidentes contradicciones.

Christian Nodal reavivó la polémica de su matrimonio con Ángela Aguilar de 21 años de edad, evidenciando contradicciones que enseguida te compartimos.

Las contradicciones de Christian Nodal al contar su romance con Ángela Aguilar en entrevista con Adela Micha

Christian Nodal y Ángela Aguilar mostraban ser la ‘pareja perfecta’ en redes sociales ganándole al hate, pero en la reciente entrevista que él dio a Adela Micha se notaron estas contradicciones que le revivieron las críticas:

Contradicción 1: ¿Terminaron 8 de mayo? Video evidencia que Cazzu lo felicitó ese día por el Día del Padre

Contradicción 2: Christian Nodal dice que ya no habla con Cazzu, pero luego confirma que sí

Contradicción 3: Tras concierto en Ensenada, Christian Nodal se llevó a Ángela Aguilar a Roma

Contradicción 4: Christian Nodal asegura que vio a Ángela Aguilar por primera vez en mayo, pero esa no es la verdad

Contradicción 5: Ángela Aguilar aseguró que “meses antes” los involucrados en la relación estaban bien, pero Christian Nodal rechazó la versión

Contradicción 6: Cazzu rechaza saber de la relación de Christian Nodal con Ángela Aguilar, pero él dice que sí le avisó

Contradicción 7: Christian Nodal dice que su relación con Ángela Aguilar nació en mayo, pero luego que en pandemia

Contradicción 1: Christian Nodal dice que terminó con Cazzu el 8 de mayo, pero pruebas lo niegan

La primera contradicción de Christian Nodal en la entrevista con Adela Micha es que el cantante aseguró que el 8 de mayo terminó su relación con Cazzu de 31 años de edad.

En cambio, cuando se dio a conocer su ruptura, Telemundo compartió que el 8 de mayo recibieron un video por Cazzu -pedido por la producción- que usarían en junio por el Día del Padre en Estados Unidos.

Es decir, ¿Cazzu grabó ese video el mismo día que terminó con Christian Nodal?

Cazzu, cantante. (@cazzuoficial)

Contradicción 2: Christian Nodal asegura que ya no habla con Cazzu, pero luego da otra versión

La contradicción dos gira en torno a que Christian Nodal le contó a Adela Micha que desde el testimonio que Cazzu dio en Luzu TV, acusando a Ángela Aguilar a su ex de mentirosos, cortaron comunicación.

Incluso, Christian Nodal asegura que la comunicación con Cazzu ahora es únicamente mediante sus abogado, pero luego se contradice.

En la misma entrevista con Adela Micha, la periodista le cuestiona si entonces ya no habla con Cazzu, pero él dice que sí únicamente por temas que tienen que ver con su hija Inti.

Cazzu celebra el primer año de Inti (Especial)

Contradicción 3: Christian Nodal se llevó a Ángela Aguilar a Roma tras un concierto en Ensenada, pero las fechas no cuadran

La tercera contradicción de Christian Nodal en su entrevista con Adela Micha fue el decir que el 29 de mayo se fue con Ángela Aguilar a Roma y le preparó una boda espiritual.

Asimismo, aseguró que esto pasó “luego de un concierto en Ensenada” que le propuso a Ángela Aguilar el viaje, pero este show fue el 26 de mayo.

Es decir, viajaron desde días antes a Roma, y ya estando ahí Christian Nodal decidió hacer la boda espiritual.

Ángela Aguilar y Christian Nodal. (@AngelaAguilarOficial)

Contradicción 4: ¿Christian Nodal y Ángela Aguilar se vieron por primera vez en mayo? Ella vio a Cazzu embarazada

Para la cuarta contradicción, Christian Nodal aseguró que a Ángela Aguilar la vio por primera vez el 13 de mayo desde que eran niños en Jaripeo Sin Fronteras.

Sin embargo, en internet está la mayor prueba de que eso es falso, debido a la foto de la prueba de sonido en la que Christian Nodal y Cazzu vieron a Ángela Aguilar.

En esta imagen incluso ya se ve a Cazzu embarazada de la hija de Christian Nodal y fue en un concierto del cantante para el Foro Sol en mayo 2023.

El reencuentro de Christian Nodal con Ángela Aguilar y Cazzu. (Especial)

Contradicción 5: Ángela Aguilar dijo que “meses antes” los involucrados estaban bien, pero Christian Nodal dice que fueron días

Para la quinta contradicción, Christian Nodal hizo una cronología del fin de su relación con Cazzu y el inicio con Ángela Aguilar, siendo todo en el mes de mayo con días de diferencia.

Sin embargo, Ángela Aguilar en una entrevista que dio tiempo atrás habló de “meses” antes en el que los involucrados en la relación [Cazzu, Christian Nodal y ella] estaban bien.

Entonces ¿cuándo inició la relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Ángela Aguilar, cantante. (@AngelaAguilarOficial)

Contradicción 6: Christian Nodal dice que avisó a Cazzu de su relación con Ángela Aguilar, pero ella lo negó

La contradicción 6 cae en que Christian Nodal contó a Adela Micha que el 20 de mayo le dijo a Cazzu que estaba saliendo con alguien y que era “una figura pública” antelándose a los rumores que pudieran surgir.

Pero Cazzu aseguró en una entrevista que ella se enteró como “todo el mundo” en redes sociales de que Christian Nodal y Ángela Aguilar eran novios.

Y es que si bien Christian Nodal le dijo que estaba saliendo con alguien público, no le contó que era Ángela Aguilar.

Contradicción 7: Christian Nodal se contradice en cuándo empezó a salir con Ángela Aguilar

Para la séptima contradicción, Christian Nodal aseguró que nunca había visto a Ángela Aguilar para un tema más allá de lo profesional, sino hasta mayo tras dejar a Cazzu.

Sin embargo, segundos después en la entrevista con Adela Micha contó que en pandemia tuvo una relación muy “bonita” con Ángela Aguilar, todo vía videollamada, pero que no funcionó y terminaron.

Cabe destacar que además de esta contradicción, en este punto también resaltó que Christian Nodal terminó con su ex María Fernanda en pandemia e inició su romance con Belinda.