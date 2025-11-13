La boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal por la iglesia será en Zacatecas y sorprenderá a todos ya que será “a puertas abiertas”.

Luego de que Ángela Aguilar -de 22 años de edad- reveló a sus seguidores la fecha para su boda religiosa con Christian Nodal, el cantante confirmó que será el próximo año.

Christian Nodal confirma la fecha y el lugar de su boda por la iglesia con Ángela Aguilar

Durante uno de los eventos del Latin Grammy en Las Vegas, Christian Nodal -de 26 años de edad- fue cuestionado sobre su boda por la iglesia con Ángela Aguilar.

En el video presentado por Ventaneando, Christian Nodal confirmó que será en mayo del 2026 cuando se casarán por la iglesia, tal como lo había adelantado su esposa.

Christian Nodal confirma boda religiosa con Ángela Aguilar en Zacatecas en mayo próximo.

Christian Nodal sorprendió al revelar que será en el rancho en Zacatecas y tendrá una temática muy mexicana.

“Sí, por la iglesia, bien mexicanota ... en Zacatecas, en el rancho, como debe ser” Christian Nodal

Aunque no quiso dar más detalles, Christian Nodal destacó que su boda por la iglesia con Ángela Aguilar será “a puertas abiertas”.

Algo que sería diferente a su boda por el civil, donde optaron por una ceremonia pequeña con sus familiares más cercanos.

Christian Nodal y Ángela Aguilar (TikTok)

Ángela Aguilar y Christian Nodal se han encontrado en medio de la polémica por su romance

Cabe recordar que Ángela Aguilar y Christian Nodal confirmaron su relación en junio del 2024, poco después que el cantante reveló su ruptura con Cazzu.

Desde el principio, la relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal fue muy cuestionada por la rapidez en la que se dio todo.

Aunque Christian Nodal ha asegurado que empezó su romance con Ángela Aguilar cuando ya estaba separado de Cazzu, usuarios han asegurado que las fechas no coinciden.

Por lo que Ángela Aguilar y Christian Nodal han sido cuestionados por los tiempos en la que empezaron su romance.

Pese a las críticas recibidas, Ángela Aguilar y Christian Nodal se han mostrado muy enamorados tras casarse por el civil en julio del 2024.