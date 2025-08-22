Una vieja entrevista de Ángela Aguilar -de 21 años de edad- con Pati Chapoy exhibe las mentiras de Christian Nodal, pues las fechas no cuadran.

En 2024, Pati Chapoy -de 76 años de edad- entrevistó a Ángela Aguilar y reveló detalles que demostraría que Christian Nodal mintió.

Entrevista de Pati Chapoy a Ángela Aguilar en YouTube deja como mentiroso a Christian Nodal

Christian Nodal -de 26 años de edad- reveló a Adela Micha que su coqueteo con Ángela Aguilar inició en 2020 y no cuando eran adolescentes.

Pero, Ángela Aguilar contó a Pati Chapoy que la canción “Contigo a la distancia” le recordaba un “amor de su adolescencia”.

“Creo que Contigo a la distancia fue la canción con la que más sentí”, dijo Ángela Aguilar, quien reveló años después que este tema le recordaba a Christian Nodal.

Ángela Aguilar se negó a decir a quién le recordaba “Contigo a la distancia”, pero en un concierto se la dedicó a Christian Nodal.

Christian Nodal aseguró que él admiraba a Ángela Aguilar, pero nunca tuvieron coqueteos cuando ella era menor de edad y él tenía 19 años.

Sin embargo, hasta el propio Pepe Aguilar -de 57 años de edad- confirmó que hubo una historia de amor entre la pareja cuando eran adolescentes.

Christian Nodal mencionó muy seguro que su relación con Ángela Aguilar inició el 14 de mayo de 2024.

“Previo a la pandemia siempre la vi super bella, super talentosa. No existía un coqueteo, no, no. Todo pasó en la pandemia” Christian Nodal

Ángela Aguilar le habría dedicado canciones a Christian Nodal desde hace años

Christian Nodal lo niega, pero Ángela Aguilar y su papá ya habían contado que los suyo era una “historia inconclusa” .

Pues su relación habría iniciado hace varios años, incluso antes de Belinda, de 36 años de edad.

Ángela Aguilar se declaró como una “mujer enamoradiza” con Pati Chapoy: “Diría que para mí tener una conexión con alguien es muy importante.

Desde hace años, se sospechaba que Ángela Aguilar le había dedicado “Inevitable” a Christian Nodal, la cual se estrenó en 2021.

Ahora se sabe que Ángela Aguilar también le dedicó “Contigo a la distancia” y que su relación no inició en 2024, como su esposo jura.