Anaïs Gallagher, hija de Noel Gallagher, compró merch de Oasis afuera del Estadio GNP Seguros.

La hija de Noel Gallagher está aprovechando que Oasis está de visita en la CDMX para sus conciertos de este 12 y 13 de septiembre.

Captan a Anaïs Gallagher, hija de Noel Gallagher, comprando merch de Oasis afuera del Estadio GNP Seguros

En redes sociales, se difundió un peculiar video de Anaïs Gallagher, de 25 años de edad.

La hija de Noel Gallagher fue captada recorriendo los puestos de merch pirata de Oasis que se encuentran afuera del Estadio GNP Seguros.

En la grabación aparece Anaïs Gallagher viendo la mercancía inspirada en Oasis.

Durante su paseo, la hija de Noel Gallagher también se tomó algunas fotos con fans de Oasis que se acercaron a ella.

Las reacciones al video de Anaïs Gallagher caminando los puestos de merch pirata de Oasis que hay en el Estadio GNP Seguros, no se han hecho esperar.

Los usuarios destacaron que la hija de Noel Gallagher recorriera las inmediaciones del recinto donde su padre hará historia con dos épicos conciertos.

Otros internautas aprovecharon la publicación para reconoce que la merch pirata de Oasis tenía mejor diseño que la que se vendía en tiendas oficiales.

Anaïs Gallagher, hija de Noel Gallagher, compró merch de Oasis afuera del Estadio GNP Seguros (Captura de video)

Anaïs Gallagher, hija de Noel Gallagher visitó PILARES Zona Rosa de CDMX

Anaïs Gallagher llamó la atención de las redes, no solo por estar en el Estadio GNP Seguros.

La hija de Noel Gallagher también se hizo tendencia al visitar PILARES Zona Rosa de la CDMX.

Desde su cuenta de Instagram, Anaïs Gallagher compartió una foto de sus hermanos Donovan y Sony, de 17 y 14 años de edad, en las instalaciones del programa gubernamental.

La imagen sorprendió a los fans de Oasis y también generó polémica en las redes sociales.

Algunos aseguraron que la hija de Noel Gallagher con su visita ya “gentrificó” Pilares CDMX.

Otros aprovecharon la foto y se pusieron creativos al señalar que los hijos estaban para dar clases de guitarra en el programa comunitario.