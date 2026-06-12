La Arena CDMX será sede para un concierto triple con las bandas mexicanas Kinky, Hello Seahorse! y Nortec Collective que promete.

Así que te traemos todos los detalles de fecha y boletos para el concierto de Kinky, Hello Seahorse! y Nortec Collective y no te quedes sin tus entradas:

Fecha: Sábado 21 de noviembre de 2026

Hora: 7:00 de la noche

Telonero: Sin invitados previo

Preventa Banco Azteca: Del 14 al 16 de junio.

Venta general y taquillas de la Arena CDMX: A partir del 17 de junio

Boletera: Superboletos

Precios de boletos: Sin revelarse aún Kinky, Hello Seahorse! y Nortec Collective juntos en la Arena CDMX

Kinky, Hello Seahorse! y Nortec Collective en Arena CDMX: fecha y boletos (Superboletos )

Kinky, Hello Seahorse! y Nortec Collective juntos en la Arena CDMX

Se viene un concierto especial con lo mejor de la música de Kinky, Hello Seahorse! y Nortec Collective juntos en la Arena CDMX

Para los fans la venta de boletos les tendrá 3 y 5 meses sin intereses en compras con tarjeta de crédito Banco Azteca.

Recuerda que la Arena CDMX el recinto se ubica en la Avenida de las Granjas número 800 colonia Santa Bárbara de la alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México.

Para la llegada en transporte público a la Arena CDMX puedes usar las estación más cercana es la del Metro Ferrería / Arena Ciudad de México de la Línea 6.