Te decimos quién es Anaïs Gallagher, la hija de Noel Gallagher -de 58 años de edad- de Oasis.

Y es que Anaïs Gallagher visitó un Pilares en la Zona Rosa de la CDMX y se convirtió en la burla de los internautas.

Anaïs Gallagher (Anaïs Gallagher instagram @gallagher_anais)

¿Quién es Anaïs Gallagher?

Anaïs Gallagher nació el 27 de enero de 2000 en Londres, e s modelo, fotógrafa y una personalidad de Internet británica.

Sin embargo, Anaïs Gallagher es mayormente conocida por ser la hija del exguitarrista de Oasis, Noel Gallagher, y Meg Mathews -de 59 años de edad-.

Inició su carrera como modelo a temprana edad y ha trabajado con marcas como Dolce & Gabbana, Reebok y H&M.

¿Qué edad tiene Anaïs Gallagher?

Anaïs Gallagher nació el 27 de enero de 2000, por lo que actualmente tiene 25 años de edad.

¿Quién es el esposo de Anaïs Gallagher?

Anaïs Gallagher no está casada y se desconoce si tiene pareja sentimental.

¿Qué signo zodiacal es Anaïs Gallagher?

Anaïs Gallagher nació el 27 de enero, por lo que le corresponde el signo zodiacal de acuario.

¿Cuántos hijos tiene Anaïs Gallagher?

Anaïs Gallagher no tiene hijos.

¿Qué estudió Anaïs Gallagher?

Anaïs Gallagher estudió fotografía en el Camberwell College of Arts, en Londres.

¿En qué ha trabajado Anaïs Gallagher?

Anaïs Gallagher ha trabajado como modelo para marcas como Reebok, H&M, Dolce & Gabbana, y ha escrito para publicaciones como ‘Teen Vogue y Tatler’.

Además, Anaïs Gallagher se ha desempeñado como fotógrafa, presentadora, creadora de contenido y ha colaborado en medios editoriales.

Anaïs Gallagher visitó un Pilares en CDMX

En las historias de su cuenta oficial en Instagram, Anaïs Gallagher compartió una foto con sus hermanos en la que aparecía al interior de PILARES Zona Rosa en la CDMX.

Y luego de que la presencia de Anaïs Gallagher fue confirmada oficialmente por PILARES, el programa público de centros comunitarios en la CDMX, en redes sociales se volvió el objetivo de burlas y polémicas.

pues los internautas señalaron que con su visita la hija de Noel Gallagher “gentrificó” Pilares CDMX.

¿Qué es Pilares, el centro que Anaïs Gallagher visitó?

Los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) es un programa del gobierno de la Ciudad de México que ofrece espacios gratuitos en zonas prioritarias para:

Estudio

Capacitación

Deporte

Actividades culturales

Este programa busca disminuir violencias y desigualdades ofreciendo talleres que permitan lograr la autonomía económica de manera gratuita.