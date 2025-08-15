Anahí, de 42 años, se puso bien enojada porque nominaron a Ninel Conde en La Casa de los Famosos México 2025.

Fue así que Anahí no dudó en reaccionar muy al estilo de Mia Colucci, con un video en el que dejó claro que no permitirá que su amiga salga tan pronto del reality.

Fue así que la cantante y actriz activó a la “generación Rebelde” para darle todos sus votos a Ninel Conde y asegurar su permanencia en La Casa de los Famosos México 2025.

Ninel Conde, de 54 años de edad, fue nominada por segunda ocasión en la tercera gala de nominación de La Casa de los Famosos México 2025.

Ante ello, sus amigos y fans han comenzado una campaña de apoyo a la que rápidamente se sumó Anahí, con un video compartido en la cuenta de Instagram de la ‘bombón asesino’.

En el clip, Anahí aparece con un gesto de furia, mientras dice: “Si me hago un peinado así, ¿quedará con el coraje que traigo?, porque nominaron a Ninel y eso no puede pasar, así que todos, ¿qué tenemos que hacer?”.

Enseguida aparece Ninel Conde, diciendo: “Hay que votar, porque Alma Rey y Mia Colucci no se van a dejar así tan fácil, ¡nunca!”.

Anahí respalda las palabras de su amiga, pidiendo a la “generación Rebelde” que no dejan sola a Ninel Conde y voten por ella tanto como les sea posible.

“Tienen que votar por Ninel, no la podemos dejar sola, es nuestra amada, nuestra adorada. Ninel va a ganar, ¡yeah!”, se le escucha decir a Anahí.

Ninel Conde enfrenta su segunda nominación en La Casa de los Famosos México 2025

Los fans de RBD reaccionaron de inmediato, prometiendo apoyar a Ninel Conde hasta el final y que votarán por ella tanto como les sea posible.

Esta semana hay seis nominados en La Casa de los Famosos México 2025:

Alexis Ayala: 59 años de edad, con 11 puntos

Priscila Valverde, de 24 años de edad, con 7 puntos

Mar Contreras: 44 años de edad, con 6 puntos

Dalilah Polanco: 47 años de edad, con 5 puntos

Adrián Di Monte: 34 años de edad, con 4 puntos

Uno de ellos podría salvarse antes del domingo 17 de agosto si logra arrebatarle el derecho de salvación al líder de la semana.