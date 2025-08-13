Tras la noche de cine de La Casa de los Famosos México 2025, los habitantes descubrieron algunas estrategias de sus compañeros, ¿será que eso cambiará su accionar?

Este miércoles 13 de agosto los integrantes afinan sus estrategias rumbo a la tercera nominación y es que buscarán fortalecer su cuarto.

¿El Guana quedó exhibido como traidor del Cuarto Noche en la noche de cine de La Casa de los Famosos México 2025?

Desde hace unos días se ha hablado sobre una posible traición de Guana -de 38 años de edad- al Cuarto Noche.

Esto después de que El Guana se ha mostrado más cercano a los del Cuarto Día, porque fuera de La Casa de los Famosos México 2025.

Y es que el cine habría mostrado como el Cuarto Día mandó a Guana porque el cuarto Noche ya se encontraba en una reunión.

Incluso bromearon con el hecho de que lo querían en su cuarto, pero Guana les guiñó el ojo y les dijo que no fueran así, lo que habría exhibido su afinidad con el Cuarto Día.

Sin embargo, hasta el momento El Guana no ha votado por nadie de su cuarto y se mantiene fiel a lo que han dicho.

Tras el cine, El Guana y Mariana Botas -de 35 años de edad- señalaron que podrían ser los muebles de esta temporada de La Casa de los Famosos México 2025.

Y es que se dieron cuenta que casi no salen en pantalla como sus demás compañeros.

Sin embargo, El Guana y Mariana Botas coincidieron que es porque no les gusta causar polémica y prefieren alejarse.

Mar Contreras -de 44 años de edad- cree que varias personas se tomaron muy personal lo que vieron en la noche de cine, por lo que puede influir en sus nominaciones.

Para Mar Contreras todos han sido claro respecto al juego y deben separar la convivencia y la competencia entre cuartos.

Y es que cree que la mayoría de las personas vienen a jugar, pero algunos integrantes se lo están tomando personal y eso les afectará.

Mar Conteras señaló que ya está claro que hay una división entre cuartos y así serán las nominaciones.

Los hombres de La Casa de los Famosos México 2025 organizan una función de luchas

Dejando atrás la competencia y las estrategias, los hombres de La Casa de los Famosos México 2025 ofrecieron una función de lucha libre.

Los hombres se divirtieron, mientras que les ofrecían una función a las mujeres de La Casa de los Famosos México 2025.

De esta manera los hombres descargaron su energía con esta función de lucha.

Todo se trató de un espectáculo y es que en realidad no hubo golpes reales.

Sin embargo, Guana aprovechó esa oportunidad para mostrar su habilidad para las acrobacias.

Sorprendiendo a todos sus compañeros, pero en redes sociales se reveló que los hombres si habían practicado para sus luchas.

Las acrobacias de Guana merecen un 10, la verdad. También las actuaciones de Aldito y el Abel.



Estuvieron ensayando como 10 horas. 🤣#LCDLFMx3 #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/T6fCiE3epV — Emmanuel ZP (@EmmanuellePaez) August 13, 2025

Se trató de un momento muy divertido en La Casa de los Famosos México 2025 y es que además los hombres mostraron sus dotes interpretativas.

Los usuarios agradecieron esta clase de contenido en La Casa de los Famosos México 2025 y es que no quieren que todo se centre en estrategia o la pelea entre cuartos.

¿A Elaine Haro la trataron mal los del Cuarto Noche?

Elaine Haro -de 21 años de edad- confesó que ha sentido frío en la noche, por lo que les pidió una colcha a los del Cuarto Noche.

Esto después de que con la salida de Adrián Di Monte pensó que les sobraba una, sin embargo le dijeron que en realidad no.

Elaine Haro les señaló que les sobraba una cama, refiriéndose a que Adrián Di Monte se había ido.

Pero, Alexis Ayala -de 59 años de edad- le señaló que todavía no, por lo que le explicaron que en realidad solo tenían espacio en una doble, pero nadie quería dormir ahí.

Alexis Ayala le señaló a Elaine Haro que al menos que ya quisiera correr a Aaron Mercury -de 24 años de edad- a lo que la actriz le recalcó que primero a él.

Tras este comentario, Alexis Ayala entre risas y de una manera retadora le dijo que lo intentará, por lo que Elaine Haro le dijo que se tranquilizará que había sido una broma.

Aldo Tamez De Nigris -de 25 años de edad- le ofreció la suya, ya que durante la semana dormirá en la suite.

Pero, Elaine Haro dijo que no quería molestar y que solo les había preguntado porque pensó que les sobraba una.

Entonces elaine no mintió, si le dijeron que no y que la trataron mal 😡#LaCasaDeLosFamososMxpic.twitter.com/41j64okWYB — Dereck | Team Priscila 👑 (@Derezackq) August 13, 2025

Le llevan un carrito a Dalilah Polanco para informarle que Taylor Swift va a sacar un nuevo álbum

Dalilah Polanco -de 47 años de edad- ha mostrado que es gran fanática de Taylor Swift.

Por lo que ahora que se encuentra en La Casa de los Famosos México 2025 le enviaron un carrito para informarle que Taylor Swift va a sacar un nuevo álbum.

Los carritos del resto: NO VALES VERGA

El de Daliliah: Taylor Swift va a sacar álbum nuevo#LaCasaDeLosFamososMx

pic.twitter.com/0f4DwCV5Yu — 🖤 (@ShebringT) August 13, 2025

Sin embargo, también le dejaron en claro que tiene un gran apoyo fuera de La Casa de los Famosos México 2025.

Tal parece que Dalilah Polanco si pudo escuchar lo que le fueron a gritar, pese a que en La Casa de los Famosos México 2025 ponen música para evitar que los integrantes tengan información del exterior.

Pues la lucha se hizo y la criatura SI escuchó 🫰🏽✨



Dalílah Polanco ya sabe que se viene TS12, que la amamos y que NUNCA la vamos a soltar 🗣️ #TeamDalilah #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/a6mxqgT85D — Kiryat (Dalílah Polanco’s Version✨) (@imn0tdarling) August 12, 2025

Aldo Tamez de Nigirs y Abelito buscarán incluir más a Mar Contreras en La Casa de los Famosos México 2025

Tras la noche de cine, Aldo Tamez de Nigirs y Abelito -de 25 años de edad- quieren incluir más a Mar Contreras en La Casa de los Famosos México 2025.

Aldo Tamez de Nigirs y Abelito señalaron que protegerán más a Mar Contreras luego de todo lo que ha vivido.

Y es que han señalado que ella se pone feliz cuando la buscan y se ponen a bromear con ella.

Abelito y Aldo bien lindo pensando en incluir más a Aron y Mar en sus actividades 😭 y hablando bien lindo de Mar de incluirla y protegerla, que ellos ven como se pone feliz de que la busquen cuando se está maquillando bromean con ella etc.



Los estoy amando💕

(no grabe el… pic.twitter.com/aipIQqbKoR — Ateuzaz🔸 (@Ateuzazbeba) August 13, 2025

Aldo Tamez de Nigirs y Abelito quieren que Mar Contreras si se sienta incluida en el Cuarto Noche.

Es por ello por lo que buscarán la manera en la que se sienta parte del equipo y que no necesita a nadie más.

Aldo y Abel hablando sobre hacer que mar se sienta incluida, y parte del equipo:)

#LaCasaDeLosFamososMx#LCDLFMX3 pic.twitter.com/u6KlOlz8g0 — ✨ʟɪᴢ💤✨ (@_lizCR) August 13, 2025

Aldo Tamez de Nigirs considera que ahora si estuvo buena la noche de cine porque exhibió varias cosas y ahora podría cambiar La Casa de los Famosos México 2025.

Y es que Aldo Tamez de Nigirs considera que si quedó impactado con todo lo que pasó.