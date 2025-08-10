Mariana Botas de 35 años de edad recibió un mensaje del exterior de La Casa de los Famosos 2025, en donde le decían: “Aléjate de Ninel Conde”, y así fue como reaccionó la actriz y conductora.

Y es que mientras los habitantes de La Casa de los Famosos México 2025 estaban reunidos en el jardín, un carrito del exterior pasó advirtiéndole a Mariana Botas sobre Ninel Conde de 48 años de edad.

Mariana Botas reacciona al mensaje de advertencia sobre Ninel Conde en La Casa de los Famosos México 2025

Un carrito del exterior fue a advertirle a Mariana Botas que se aleje de Ninel Conde, y aunque algunos integrantes de La Casa de los Famosos México 2025 le dijeron que no hiciera caso, su reacción mostró otra cosa.

Pues tras escuchar el mensaje que decía “aléjate de Ninel Conde”, Mariana Botas quedó sorprendida, al mismo tiempo que Aaron Mercury de 24 años de edad.

Carrito: “Mariana, aléjate de Ninel”



Omg, la cara de sorpresa de todos

Ya que tanto Mariana Botas como Aaron Mercury, al escuchar que le advertían a la actriz y conductora alejarse de Ninel Conde, se voltearon a ver.

Y ninguno de los dos pudo disimular su sorpresa ante el mensaje del carrito del exterior de La Casa de los Famosos 2025.

Mariana Botas, habitante de La Casa de los Famosos México 2025 (@lacasafamososmx)

Mariana Botas salvó a Ninel Conde de la eliminación pasada en La Casa de los Famosos 2035

El mensaje a Mariana Botas sobre que se aleje de Ninel Conde, llega después de que la actriz y conductora la salvara de la eliminación pasada en La Casa de los Famosos 2025.

Esto había reforzado la unión entre Mariana Botas y Ninel Conde en La Casa de los Famosos 2025.

Sin embargo, tras recibir el mensaje del carrito del exterior en La Casa de los Famosos 2025 y sorprenderse junto con Aaron Mercury, habrá que ver que decisión toma Mariana Botas: si quedarse o alejarse de Ninel Conde.

Cabe mencionar que este domingo 10 de agosto es la segunda eliminación de La Casa de los Famosos 2025 en donde 4 de los famosos están en riesgo de irse:

Alexis Ayala de 60 años de edad

Adrián Di Monte de 35 años de edad

Priscila Valverde de 24 años de edad

Mar Contreras de 44 años de edad