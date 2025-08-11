¿Ninel Conde intenta hacerse la chistosa con su conducta en La Casa de los Famosos México 2025? Le advierten que se le viene funa por lo que ha mostrado en el reality.

Luego de que durante la segunda semana de La Casa de los Famosos México 2025 Ninel Conde -de 48 años de edad- causó gran polémica, ahora busca cambiar de actitud.

Así Ninel Conde intenta hacerse la chistosa con su conducta en La Casa de los Famosos México 2025

La segunda semana de La Casa de los Famosos México 2025 está marcada por la polémica que protagonizó Ninel Conde al acusar a Alexis Ayala por presunta violencia de género.

Ninel Conde en el posicionamiento con Alexis Ayala en La Casa de los Famosos Méxic 2025. (YouTube/@lacasafamososmx / Tomada de video)

Esta situación creó gran polémica entre los integrantes de La Casa de los Famosos México 2025, así se vio durante el posicionamiento del domingo 10 de agosto.

Sin embargo, ahora Ninel Conde busca hacerse la chistosa por su conducta en La Casa de los Famosos México 2025, pero le advierten que no se salvará de la funa.

A través de su cuenta de Instagram se compartió un video en el que se muestra a Ninel Conde disfrutando de un taco en la cocina de La Casa de los Famosos México 2025.

En el video se colocó la frase: “Yo bien tranquila después de hacer todo mi desmadre”.

Esta frase ha sido tomada como una forma para minimizar la actitud que mostró Ninel Conde durante la segunda semana de La Casa de los Famosos México 2025.

Pese a que intentó hacerse la chistosa, le advierten a Ninel Conde que se viene la funa por su conducta en La Casa de los Famosos México 2025

Y es que la actitud de Ninel Conde en La Casa de los Famosos México 2025 no fue muy bien recibida por parte de los televidentes.

Ya que consideran que Ninel Conde acusó a Alexis Ayala de forma exagerada de violencia, pues consideran que tomó una bandera que no debería.

Además de que a muchos usuarios no les ha gustado la actitud de Ninel Conde con algunos integrantes del reality.

Incluso aunque ahora Ninel Conde intenta hacerse la chistosa por su conducta, usuarios le han recordado que tendrá que soportar la funa al salir de La Casa de los Famosos México 2025.

“Cuando salga y vea todo el hate que se ganó!!! Ahora si va a llorar de verdad!!!”, “Ya salgase señora caes mal”, “Ya saquenlaaaa”, “Fuera Ninel”, “Pronta y Futura Nominación”, se puede leer en las redes sociales.

Sin embargo, hay otros usuarios que también le han mostrado su apoyo a Ninel Conde, pues creen que aunque su conducta no siempre es la correcta es la que más da contenido.

“Nadie me hará odiarte Madre Ninel”, “Contigo hasta el final”, “Te amo tía Ninel eres la mejor y soporten”, “Wey la amo hasta al final contigo”, “Digan lo que digan es la del contenido”, señalaron algunos usuarios.