¿Mar Contreras -de 44 años de edad- tacha a Ninel Conde de manipuladora? La noche de cine en La Casa de los Famosos México 2025 crea fuerte discusión entre las famosas.

La película “Golpe tras golpe” exhibió las diferencias entre Mar Contreras y Ninel Conde -de 48 años de edad-, que ya habían sido evidentes para los seguidores de La Casa de los Famosos México 2025.

Esta fue la discusión que tuvieron Mar Contreras y Ninel Conde tras la noche de cine en La Casa de los Famosos México 2025

La noche de cine en La Casa de los Famosos México 2025 generó gran polémica entre los habitantes del reality.

Ninel Conde cuenta en La Casa de los Famosos México 2025 cómo conoció a su esposo. (YouTube/@lacasafamososmx / Tomada de video)

En esta ocasión las protagonistas fueron Mar Contreras y Ninel Conde, quienes tuvieron una fuerte discusión tras la proyección de la película “Golpe tras golpe”.

Y es que se mostró un clip donde Mar Contreras tacha a Ninel Conde de manipuladora al decir que probablemente estaba “poniendo de acuerdo a las niñas”.

Tras finalizar la película, Mar Contreras y Ninel Conde tuvieron una fuerte discusión donde expresaron su molestia.

Mar Contreras le dijo a Ninel Conde que desde la primera semana se ha sentido excluida y que siempre jalaban a Dalilah Polanco, pese a que ese momento no era del cuarto.

“No es querer conectar, es incluir a la gente” Mar Contreras

Ninel Conde se defendió asegurando que nunca fue su intención y que simplemente no siente una conexión con ella.

“Es como si yo dijera, a ver, ¿qué está haciendo Mar? Ay, no me incluyó. No, simplemente las cosas suceden y no todo tiene que ser alrededor nuestro, porque suceden muchas cosas alrededor y créeme que nunca fue mi intención” Ninel Conde

Pero Ninel Conde señaló que ahora se da cuenta que estuvo bien que no la incluyera pues ya se dio cuenta como se expresaba de ella.

“No, pues imagínate, qué bueno que no te incluí porque mira cómo te expresas detrás de uno” Ninel Conde

Mar Contreras (@marcontrerasof / Instagram)

Ninel Conde aseguró que no manipula a nadie y recalcó que se le hace una falta de respeto que piense que las otras mujeres no piensen por ellas mismas.

“La gente ya lo vio, Mar, la gente sabe perfectamente que lo único que yo les digo qué hacer es en el gimnasio. De ahí en más, ellas toman sus decisiones (…) Decir que yo manipulo a la gente, se me hace una falta de respeto para mí y para ellas; que piensen que son manipulables” Ninel Conde

En su discusión, Ninel Conde le dejó en claro a Mar Contreras que cada una de sus compañeras toman su propia decisión.

“Una persona que se deja manipular no tiene intelecto para tomar sus decisiones, y créeme que todas ellas tienen su propio cerebro” Ninel Conde

Pero Mar Contreras le dijo que a ella le tocó escuchar que regañaba a Elaine Haro por estar cantando una canción con ella.

“Me tocó escuchar cuando Elaine cantaba una canción conmigo a lo lejos y le dijiste ‘no, no cantes esa canción con ella’” Mar Contreras

Ninel Conde negó esta situación, pero Mar Contreras le pidió que no se enojará, pues no era para tanto pues no fue una falta de respeto y solo dijo lo que sentía.

“No pongas palabras en mi boca. Te veo ofendida” Mar Contreras

Sin embargo, Ninel Conde le aseguró que no estaba ofendida y prefirieron dejar su conversación para después.

“A mí no me gusta la hipocresía (…) Eso quisieras, pero no, no me enojé, hablamos luego” Ninel Conde

Ninel Conde se deshaga con las chicas tras su pelea con Mar Contreras

Tras su discusión, Ninel Conde aseguró con sus compañeras que le dejó en claro a Mar Contreras que las chicas opinan por ellas mismas.

Ninel Conde dejó en claro que su reto en La Casa de los Famosos México 2025 es convivir con personalidades con las que afuera no se llevaría.

En el video, Ninel Conde aseguró que las emociones en La Casa de los Famosos México 2025 se viven al cien por ciento.

Ninel Conde cree que su intuición le decía que había algo con Mar Contreras que no le acababa de convencer.

Aunque si confesó que si le había afectado, Ninel Conde cree que el cine los ayuda a ver varias cosas del otro equipo.

Ninel Conde se mostró confiada de que las personas se están dando cuenta de la realidad.

La discusión entre Mar Contreras y Ninel Conde afecta al resto de integrantes de La Casa de los Famosos México 2025

La discusión entre Mar Contreras y Ninel Conde prosiguió en la cocina.

Sin embargo, Ninel Conde fue exhibida por no dejar hablar a Mar Contreras y ponerse siempre a la defensiva.

Con Ninel NO se puede hablar, lo vimos con Olivia y ahora Shiky lo acaba de resaltar ahorita 🤷🏽#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/EU33CretZw — julio (@kenialegends) August 13, 2025

A través de las redes sociales, usuarios se mostraron a favor de Mar Contreras.

Y es que recordaron algunos momentos en los que había sido excluida en La Casa de los Famosos México 2025.

Sin embargo, también exhibieron que Mar Contreras se enfocó a caerle bien a Ninel Conde cuando tenía otras personas para adaptarse.

Y es que Priscila Valverde le señaló que si no tenía relación con Ninel Conde, tenía otras catorce personas para poderse llevar.

"No tienes la apertura de 1 persona pero tiene la de 14".

Priscila de verdad dejo callada a Mar.

Mar es la clásica chava que se cree buena onda , súper cool y no entiende porque no la incluyen.#LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMx3 pic.twitter.com/drBSppUd9Q — Sour Candy 🍬 (@MrDiegoPerez11) August 13, 2025

Las palabras de Mar Contreras también afectaron a Mariana Botas, Dalilah Polanco y Elaine Haro.

En su conversación, las tres señalaron que nunca intentaron de excluir a Mar Contreras y que simplemente no hubo conexión.

Dalilah Polanco se dijo sorprendida y es que señaló que pensó que si tenían buena relación ya que se hacen cargo de la comida.