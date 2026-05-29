Muere Norma Castañeda, hermana de Mónica Castañeda, a los 61 años de edad, y Ventaneando lamenta la triste noticia.

Ventaneando reveló el viernes 29 de mayo la muerte de la hermana de Mónica Castañeda y envió un mensaje de cariño a la conductora.

No se han dado detalles sobre la muerte de Norma Castañeda, solo que ocurrió el jueves 28 de mayo; Mónica Castañeda no ha mencionado nada sobre el tema.

Muere hermana de Mónica Castañeda y Ventaneando comparte mensaje de cariño

Mónica Castañeda no ha compartido un comunicado oficial sobre la muerte de su hermana.

Ventaneando compartió un mensaje en redes sociales para lamentar a muerte de Norma Castañeda y le enviaron sus mejores deseos a Mónica Castañeda.

“En Ventaneando lamentaos profundamente el sensible fallecimiento de Norma Castañeda, hermana de nuestra querida Mónica Castañeda” Ventaneando

Muere hermana de Monica Castañeda (X/@VentaneandoUno)

La producción de programa se unió a la pena de Mónica Castañeda y le desearon fortaleza y pronta resignación ante su irreparable pérdida.

Mónica Castañeda no ha compartido nada en redes sociales tras la muerte de su hermana, pero sus amigos y compañeros le han enviado sus condolencias.

Como fue el caso de Sergio Sepulveda: “Abrazo querida Moni” y Flor Rubio: “Un abrazo querida Moni”.

Ventaneando envía sus condolencias en vivo a Mónica Castañeda

Durante la emisión del viernes 29 de mayo, Ventaneando inició con un mensaje de cariño a Mónica Castañeda.

“Hoy es un día triste para nosotros los conductores y toda la producción de Ventaneando porque nuestra amiga Mónica Castaneda perdió a su hermana norma el día de ayer” Ventaneando

Pedro Sola mencionó que Norma Castañeda llevaba tiempo enferma y lamentaba su muerte.

“Desde aquí le queremos mandar un abrazo muy cariñoso, no nada más a Mónica, a su papá y demás” Ventaneando

Linet Punte destacó que Mónica Castañeda se mostró fuerte y alegre en su trabajo, a pesar de que vivía una etapa complicada por la enfermedad de su hermana.

Previo a la muerte de su hermana, Mónica Castañeda se había mostrado emocionada porque acudiría al concierto de Christian Nodal el 29 de mayo y su última publicación fue su asistencia al show de Yuri.

Mónica Castañeda lleva 11 años trabajando en Ventaneando y Pati Chapoy compartió un mensaje en redes sociales para su colaboradora.

“Acompaño con cariño respeto a Mónica Castañeda en este difícil momento por el lamentable fallecimiento de su hermana”, escribió Pati Chapoy en Instagram.