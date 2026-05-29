Muere Norma Castañeda, hermana de Mónica Castañeda, a los 61 años de edad, y Ventaneando lamenta la triste noticia.

Ventaneando reveló el viernes 29 de mayo la muerte de la hermana de Mónica Castañeda y envió un mensaje de cariño a la conductora.

No se han dado detalles sobre la muerte de Norma Castañeda, solo que ocurrió el jueves 28 de mayo; Mónica Castañeda no ha mencionado nada sobre el tema.

Muere hermana de Mónica Castañeda y Ventaneando comparte mensaje de cariño

Mónica Castañeda no ha compartido un comunicado oficial sobre la muerte de su hermana.

Ventaneando compartió un mensaje en redes sociales para lamentar a muerte de Norma Castañeda y le enviaron sus mejores deseos a Mónica Castañeda.

“En Ventaneando lamentaos profundamente el sensible fallecimiento de Norma Castañeda, hermana de nuestra querida Mónica Castañeda”

Ventaneando
Muere hermana de Monica Castañeda
Muere hermana de Monica Castañeda (X/@VentaneandoUno)

La producción de programa se unió a la pena de Mónica Castañeda y le desearon fortaleza y pronta resignación ante su irreparable pérdida.

Mónica Castañeda no ha compartido nada en redes sociales tras la muerte de su hermana, pero sus amigos y compañeros le han enviado sus condolencias.

Como fue el caso de Sergio Sepulveda: “Abrazo querida Moni” y Flor Rubio: “Un abrazo querida Moni”.

Ventaneando envía sus condolencias en vivo a Mónica Castañeda

Durante la emisión del viernes 29 de mayo, Ventaneando inició con un mensaje de cariño a Mónica Castañeda.

“Hoy es un día triste para nosotros los conductores y toda la producción de Ventaneando porque nuestra amiga Mónica Castaneda perdió a su hermana norma el día de ayer”

Ventaneando

Pedro Sola mencionó que Norma Castañeda llevaba tiempo enferma y lamentaba su muerte.

“Desde aquí le queremos mandar un abrazo muy cariñoso, no nada más a Mónica, a su papá y demás”

Ventaneando

Linet Punte destacó que Mónica Castañeda se mostró fuerte y alegre en su trabajo, a pesar de que vivía una etapa complicada por la enfermedad de su hermana.

Previo a la muerte de su hermana, Mónica Castañeda se había mostrado emocionada porque acudiría al concierto de Christian Nodal el 29 de mayo y su última publicación fue su asistencia al show de Yuri.

Mónica Castañeda lleva 11 años trabajando en Ventaneando y Pati Chapoy compartió un mensaje en redes sociales para su colaboradora.

“Acompaño con cariño respeto a Mónica Castañeda en este difícil momento por el lamentable fallecimiento de su hermana”, escribió Pati Chapoy en Instagram.

Pati Chapoy comparte mensaje tras la muerte de la hermana de Mónica Castañeda
Pati Chapoy comparte mensaje tras la muerte de la hermana de Mónica Castañeda (Instagram/@chapoypati)