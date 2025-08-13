Ninel Conde -de 48 años de edad- inspira el paquete “bombón asesino” de la clínica Dr. Javier Aesthetic.

Pero los internautas preguntan si es amenaza quedar como la integrante de La Casa de los Famosos México 2025.

La apariencia de Ninel Conde en La Casa de los Famosos México 2025 inspiró el paquete “bombón asesino” de la clínica Dr. Javier Aesthetic.

Y es que hay quienes opinan que el aspecto actual de la integrante de La Casa de los Famosos México 2025 es excesivo .

Ninel Conde: paquete “bombón asesino” (captura de pantalla)

Sin embargo, cabe recordar que Ninel Conde se ha realizado varios procedimientos estéticos en su rostro a lo largo de los años, como lo serían:

Tratamientos con bótox

Rellenos faciales

Rinoplastia

Lifting facial

Además, se ha mencionado que Ninel Conde se ha sometido a una eliminación de biopolímeros, lo que dio como resultado el cambio en su rostro.

Otras de las preocupaciones que tuvieron los internautas en cuanto al paquete “bombón asesino” sería si este tiene le permiso de la famosa para crear publicidad.

Además hubo algunos fans de Ninel Conde quienes preguntaron si realmente la famosa asistió a clínica Dr. Javier Aesthetic para realizarse sus tratamientos estéticos.

Ninel Conde (Ninel Conde/Instagram)

¿Qué incluye el paquete “bombón asesino” inspirado en Ninel Conde desde La Casa de los Famosos México 2025?

El paquete “bombón asesino” inspirado en integrante de La Casa de los Famosos México 2025, que promete “un rostro más joven, fresco y definido”, incluye:

Botox Full Face

ADN de salmón

Relleno de labios

De acuerdo con la clínica Dr. Javier Aesthetic, brillar “con seguridad y naturalidad” como Ninel Conde tiene un precio de 6 mil 999 pesos mexicanos.

La clínica Dr. Javier Aesthetic que promociona su trabajo con la integrante de La Casa de los Famosos México 2025, se encuentra ubicada en: