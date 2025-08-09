Ninel Conde -de 48 años de edad- ha sido señalada por fans y habitantes de La Casa de los Famosos México 2025 como persona tóxica.

Sin embargo, hay actrices que ya habían tenido problemas con la cantante y habían denunciado parte de su personalidad al momento de interactuar o trabajar con ella.

Actrices que advirtieron de Ninel Conde antes de La Casa de los Famosos México 2025

En redes sociales como X (antes Twitter) y TikTok están empezando a circular declaraciones contra Ninel Conde antes de La Casa de los Famosos México 2025.

Estas fueron lanzadas por actrices que se quejaron de la cantante o directamente se negaron a volver a trabajar con ella tras una mala experiencia.

Ninel Conde, cantante. (@ninelconde)

Estas recopilaciones comenzaron a circular después de que Ninel Conde protagonizara momentos polémicos en La Casa de los Famosos México 2025.

Tales como acusaciones de violencia verbal en contra de Alexis Ayala -de 59 años de edad- y la campaña que ha dirigido en contra de Mar Contreras, de 44 años de edad.

Entre algunas de las personalidades que llegaron a tener problemas con Maribel Guardia se encuentran:

Maribel Guardia, de 66 años de edad

Lolita Cortés, de 54 años de edad

Lorena Herrera, de 58 años de edad

Susana Zabaleta, de 60 años de edad

Niurka, de 57 años de edad

Ninel Conde: De la más amada a la más odiada de La Casa de los Famosos México 2025

La Casa de los Famosos México 2025 sorprendió a sus fans con el anuncio de Ninel Conde como una de las habitantes de la temporada.

La cantante entró con un séquito de fan grande que apoyaron su ingreso, esto mientras otros se mantenían con expectativas bajas.

Sin embargo, Ninel Conde logró cambiar la opinión de los indecisos, cautivando con su carisma y ocurrencias con otros habitantes del reality show.

Por desgracia para la cantante, el público se volteó rápidamente en su contra tras sostener peleas con sus compañeros.

Ninel Conde ha sido señala por tratar de manchar la imagen de algunos habitantes. Así como fomentar actitudes negativas en La Casa de los Famosos México 2025.

Siendo estos los principales motivos por los que fans quieren a Ninel Conde fuera del reality show.