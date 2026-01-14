Las acusaciones por acoso y abuso sexual en contra de Julio Iglesias pusieron en la mira a la conductora argentina Susana Giménez.

Y es que en redes sociales revivieron el video de la entrevista que Susana Giménez le realizó a Julio Iglesias, quien la incomodó y acosó en vivo.

Por lo que en SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre esta conductora.

¿Quién es Susana Giménez?

Susana Giménez es una actriz con más de sesenta años de carrera artística. Ha trabajado en más de 30 películas, en series televisivas y obras de teatro.

Susana Giménez también es conductora de televisión y empresaria.

Susana Giménez (@gimenezsuok / Instagram)

¿Qué edad tiene Susana Giménez?

Susana Giménez nació en Buenos Aires, Argentina, el 29 de enero de 1944 por lo que actualmente tiene 81 años de edad.

¿Quién es el esposo de Susana Giménez?

De 1962 a 1967, Susana Giménez estuvo casada con Mario J. Sarrabayrouse.

estuvo casada con Mario J. Sarrabayrouse. De 1988 a 1998 estuvo casada con Huberto Roviralta.

Actualmente se desconoce su estado civil.

¿Qué signo zodiacal es Susana Giménez?

Susana Giménez nació bajo el signo zodiacal de acuario.

¿Cuántos hijos tiene Susana Giménez?

Susana Giménez tiene una hija con Mario J. Sarrabayrouse, su primer esposo. Ésta se llama María Mercedes Sarrabayrouse y tiene 63 años.

¿Qué estudió Susana Giménez?

Susana Giménez estudió la secundaria en el Colegio Quilmes High School y en el colegio La Anunciata de Barrio Norte, en la ciudad de Buenos Aires.

Se preparó para fungir como maestra de educación primaria; sin embargo, nunca ejerció.

Susana Giménez (@gimenezsuok / Instagram)

¿En qué ha trabajado Susana Giménez?

A mediados de la década de 1960, Susana Giménez probó suerte como modelo, se unió a la agencia de Héctor Cavallero.

En 1967 apareció en la portada de la revista Gente.

Su rostro llamó la atención de productores de publicidad por lo que en 1969 fue llamada para filmar la campaña Tres Cascadas, la cual servía para promocionar un jabón.

Debutó en pantalla en 1968, año en que participó en las películas:

En mi casa mando yo

La novela de un joven pobre

El gran robo

Tiro de gracia

Fuiste mía un verano

Los mochileros

Matrimonios y algo más

Tú me enloqueces

El rey de los exhortos.

En 1970 trabajó como vedette en espectáculos como:

En el Astros

Las estrellas

El astros se comió al tiburón y también a King Kong

En 1971 se aventuró a trabajar en teatro en obras como:

Las mariposas son libres.

La revista de oro.

Susana Giménez (@gimenezsuok / Instagram)

En 1980 regresó a al televisión con un programa de sketchs semanal titulado Alberto y Susana.

Diez años después fue contratada por Telefe, convirtiéndose en la actriz mejor pagada en Argentina.

En el 2000 tuvo su propio programa de televisión, el cual duró al aire seis años.

Sin embargo, no se retiró del medio, en 2007 regresó a la televisión y un año más tarde presentó su propia revista.

Pese a que en algún momento de su carrera se dijo cansada del formato semanal de revista, continuó por esta línea, su programa Susana, llegó a las 26 temporadas.

Respecto a los negocios:

Lanzó dos álbumes

Lanzó su propia muñeca

Lanzó dos entampillas propias

Puso a la venta cuatro libros en los que contó su vida e intimidades

Creó su propio bingo

Lanzó su revista mensual

Lanzó dos perfumes

Julio Iglesias besó a la fuerza a Susana Giménez

En redes sociales revivieron un video de Susana Giménez entrevistando a Julio Iglesias, de 82 años de edad.

La grabación ha molestado a muchos debido a que en aquel momento, Julio Iglesias se las ingenió para besar un par de be

sos a Susana Giménez, quien en ningún momento le dio su consentimiento.

Verás, una vez que llegó a foro, el cantante le robó un beso a la conductora, quien bromeó al respecto, lo que empeoró la situación.

Julio Iglesias aprovechó la cercanía entre ambos cuando estaban sentados en el sillón para robarle otro beso, pese a que ella lo alejaba y hasta le recordó que estaba casado.

Aunque quiso poner límites, Susana Giménez no lo logró según se aprecia en el siguiente video: