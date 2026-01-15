Las dos mujeres que acusan a Julio Iglesias de acoso y agresión sexual, comparecerán ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional en España.

Women’s Link Worldwide, el grupo que representa a las presuntas víctimas de Julio Iglesias y que se identifican como Rebeca y Laura, informó que la Fiscalía del Tribunal Superior les tomará declaraciones como testigos protegidos.

Hasta el momento, no se ha establecido la fecha y, de acuerdo con la agencia Reuters, el tribunal aún no ha afirmado formalmente su jurisdicción sobre el caso.

Denuncian a Julio Iglesias por acoso y agresión sexual

La denuncia por acoso y agresión sexual contra Julio Iglesias -de 82 años de edad- ante la Fiscalía de España, se realizó el pasado 5 de enero.

Posteriormente, la organización Amnistía Internacional España hizo público su apoyo a las denunciantes que describe como “dos latinoamericanas vulnerables” ya que se enfrentan a uno de los cantantes con mayores ventas del mundo.

Julio Iglesias (Agencia México)

Solicitó que se investigue ya que el caso podría incurrir en delitos como:

Trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre.

Delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales tales como acoso sexual.

Delitos contra los derechos de los trabajadores.

Pese a que los hechos ocurrieron en 2021 en República Dominicana y las Bahamas , el caso se desarrollará en España.

“Las investigaciones penales sobre presuntos delitos cometidos por ciudadanos españoles en el extranjero suelen ser gestionadas por el Tribunal Superior,” se explica en el portal de Women’s Link Worldwide.

Espacio donde se revela que este grupo ha sido contactado por otras mujeres que trabajaron para Julio Iglesias, pero que se negaron a dar detalles por miedo a su seguridad.

Julio Iglesias habla de las denuncias en su contra

Hasta el momento, Julio Iglesias no ha dado declaraciones frente a la prensa; sin embargo, la revista HOLA asegura haberlo contactado.

Durante una llamada telefónica con el medio, Julio Iglesias habría dicho que no es momento para hablar, lo que sí piensa hacer, pero en su debido momento.

Por ahora solo prepara su defensa y confía en que todo se resuelva. Por su parte, Sony, su sello discográfico, se negó a realizar comentarios.