Desde que se dio a conocer que dos exempleadas de Julio Iglesias lo denunciaron pública y legalmente por acoso y agresión sexual, periodistas han intentado ponerse en contacto con el cantante.

No obstante, solo un medio ha conseguido hablar con Julio Iglesias. Equipo de la revista HOLA, ya obtuvo las primeras declaraciones derivadas del escándalo.

Julio Iglesias reaparece y da sus primeras declaraciones tras denuncias de agresión sexual en su contra

A través de una llamada telefónica, Julio Iglesias, de 82 años de edad, indicó que no es momento para hablar, pero lo hará muy pronto; el mundo conocerá su versión y todo se aclarará.

“La verdad llegará muy pronto”, cita el medio a la par que da a conocer que Julio Iglesias se encuentra preparando su defensa, lo que supone que no hará declaraciones publicas hasta estar listo.

Así como llegará hasta las últimas consecuencias a fin de no dejar dudas.

Julio Iglesias (Agencia México)

Por su parte, gente cercana a él en el plano laboral y personal, niegan los hechos.

Figuras políticas como Isabel Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad de Madrid, han salido en su defensa. Apelan la presunción de inocencia y cuestionan la intención de las acusaciones.

El alcalde madrileño José Luis Martínez-Almeida tampoco válida los señalamientos y ha dejado claro que no retirará los honores municipales como en redes sociales exigen.

El Gobierno se compromete a iniciar una investigación para esclarecer los hechos así como advierte que no habrá espacios para la impunidad.

¿De qué se le acusa a Julio Iglesias?

Una empleada doméstica y una fisioterapeuta, exempleadas de Julio Iglesias, acudieron a la Fiscalía de la Audiencia Nacional para denunciarlo por acoso y agresión sexual.

Ambas denunciaron haber sido sometidas a agresiones y acoso sexual, una de ellas dice haber sido penetrada por el cantante sin su consentimiento.

Los hechos habrían ocurrido en 2021, en Punta Cana y Bahamas, donde Julio Iglesias tiene sus residencias.