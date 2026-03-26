Las vacaciones de Ana María Alvarado en Brasil no han sido como lo imaginó, a la periodista de espectáculos la asaltaron en una avenida muy concurrida y frente a la policía.

A través de su cuenta de Instagram, Ana María Alvarado publicó un video en el que relató el momento en que sujetos a bordo de una motocicleta le robaron con lujo de violencia en Copacabana:

“Les vine a enseñar justo el lugar donde me asaltaron. Veníamos caminando por aquí, como ven, avenida principal amplia, enfrente la policía que no hace nada, y resulta que nos llegaron por atrás en motocicleta. Con lujo de violencia nos arrebataron nuestras pertenencias y salieron huyendo” Ana María Alvarado

Ana María Alvarado, de 57 años de edad, lamentó que una mala experiencia haya arruinado su viaje al extranjero.

Ana María Alvarado sufre asalto en brasil (@anamaalvarado / Instagram)

Ana María Alvarado da con el paradero de los ladrones

Como corresponde ante este tipo de situaciones, Ana María Alvarado recurrió a las autoridades para denunciar el robo.

La experta en investigación, a través de su celular, logró dar con el paradero de los ladrones; sin embargo, al momento de comunicárselo a las autoridades le dijeron que nada se podía hacer.

Y es que el lugar donde se encuentra el celular de Ana María Alvarado, así como sus pertenencias, es tan peligroso que ni la autoridad se atreve a ingresar .

Sus pertenencias se encontrarían en las favelas, en Río de Janeiro.

Asaltan a Ana María Alvarado en Brasil

Para empeorar la situación, la colaboradora de Sale el Sol, además de pasar 5 horas con la policía civil, estuvo pegada al celular para notificarle a su banco e informarle a sus contactos lo ocurrido.

Incluso buscó evitar que los ladrones accedan a las aplicaciones donde almacena su información privada y financiera.

“Cancelar todo lo ligado al celular es un viacrucis, te piden demasiados datos que muchas veces no tienes o están en el teléfono”. Ana María Alvarado

Ana María Alvarado es víctima de robo en Brasil (@anamaalvarado / Instagram)

Hasta el momento, se desconoce qué fue lo que le robaron.

Lo que es claro es que el robo ocurrió a plena luz del día, en una zona concurrida, donde la policía suele estar presente.

Será la propia Ana María Alvarado quien de detalles sobre lo ocurrido en un live que realizará esta noche por medio de sus redes sociales.