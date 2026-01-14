Tras darse a conocer que Julio Iglesias fue denunciado por dos de sus exempleadas, por acoso y abuso sexual, un video alimenta la polémica que hoy salpica a Susana Giménez.

En redes sociales revivieron el video de la entrevista que la conductora argentina Susana Giménez le realizó a Julio Iglesias en 2004.

Julio Iglesias besó sin consentimiento a Susana Giménez en 2004

El video de 2004 muestra al cantante Julio Iglesias, de 82 años de edad, propasarse con la conductora Susana Giménez, de 81 años de edad, quien visiblemente incómoda intentó poner límites, pero fracasó en su intento.

Y es que desde que ingresa al foro, Julio Iglesias le roba un beso a Susana Giménez, quien aparentemente le sigue el juego:

“Siempre me da besos”, dice y minutos después, una vez que se sentaron en la sala, el cantante nuevamente intenta besarla.

“Eres un hombre casado”, le recuerda Susana Giménez, pero él hace oídos sordos y continúa hasta que logra su cometido, la besa. Ella se levanta del sillón y le asegura que él es lo peor del mundo.

Ante esto, el público, que normaliza la situación, aplaude la acción de Julio Iglesias.

Julio Iglesias quería que reportera lo entrevistara sentada en sus piernas

El video de Susana Giménez no el único material audiovisual que lo pone en jacque, existe otro más donde una periodista revela que Julio Iglesias la incomodó.

La periodista Ynmaculada Cruz Hierro, seis años atrás, reveló haberse incomodado cuando fue a entrevistar a Julio Iglesias en su casa de Punta Cana, ya que el cantante “es muy cariñoso”.

De acuerdo con Ynmaculada, el cantante le pidió que le hiciera la entrevista sentada en sus piernas.

Empeorando su situación, en redes sociales circulas videos de Julio Iglesias exigiendo a sus fans que lo besen en la boca.

Por estos videos gente no pone en dudas las acusaciones que datan del 2021, año en que habría acosado y abusado de dos de sus exempleadas.