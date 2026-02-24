Luisa Alcalde, dirigente nacional de Morena, confirmó que ya se inició un procedimiento contra Sergio Mayer tras haber solicitado licencia para participar en La Casa de los Famosos.

Pese a que la licencia de Sergio Mayer fue aprobada por la Cámara de Diputados, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena ya habría iniciado un procedimiento en su contra.

Morena inició procedimiento contra Sergio Mayer por La Casa de los Famosos, confirma Luisa Alcalde

Al ser cuestionada sobre la licencia de Sergio Mayer para participar en La Casa de los Famosos, Luisa Alcalde evitó dar opciones personales y dijo que eso le corresponde a la comisión de Morena.

El trabajo que Sergio Mayer hizo como diputado antes de ir a La Casa de los Famosos. (Eduardo Díaz/SDPNoticias)

Luisa Alcalde confirmó que la investigación contra Sergio Mayer ya está en curso y la realiza la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, que evaluará la situación del diputado.

“Eso le corresponde a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, entiendo que ya abrió un procedimiento, ya ellos les toca evaluar”. Luisa Alcalde, dirigente nacional de Morena

Respecto al tema, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo en una de sus conferencias matutinas que para eso había suplentes; en el caso de Sergio Mayer, le corresponde a Luis Morales Flores.

Cabe mencionar que La Casa de los Famosos inició el pasado 17 de febrero y Sergio Mayer podría salir pronto del reality show, aunque seguiría participando como panelista.