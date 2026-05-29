Miguel Ángel Silvestre y su incorporación a la serie Carlota volvió a colocarlo en el centro de atención mediática junto a figuras como Belinda.

El actor ha construido una carrera sólida en cine y televisión, pasando de un fenómeno juvenil en España, a participar en exitosas series globales.

¿Quién es Miguel Ángel Silvestre?

Miguel Ángel Silvestre es un actor español nacido en Castellón de la Plana.

Inicialmente buscaba convertirse en tenista profesional, pero una lesión en el hombro cambió su rumbo hacia la actuación.

Alcanzó fama masiva en España gracias a la serie Sin tetas no hay paraíso, donde interpretó a “El Duque”.

Posteriormente, consolidó una carrera internacional con proyectos como Sense8, Narcos y Velvet. En Carlota interpreta al militar belga Alfred Van Der Smissen.

Belinda y Miguel Ángel Silvestre en las grabaciones de “Carlota” (Instagram | @carlotalaserie)

¿Cuántos años tiene Miguel Ángel Silvestre?

Miguel Ángel Silvestre nació el 6 de abril de 1982, por lo que actualmente tiene 44 años de edad.

¿Quién es la esposa de Miguel Ángel Silvestre?

Miguel Ángel Silvestre no está casado. A lo largo de su carrera ha sido relacionado sentimentalmente con actrices y modelos, aunque suele mantener discreción sobre su vida privada.

¿Qué signo zodiacal es Miguel Ángel Silvestre?

Miguel Ángel Silvestre pertenece al signo Aries.

¿Quiénes son los hijos de Miguel Ángel Silvestre?

Hasta el momento, Miguel Ángel Silvestre no tiene hijos públicamente reconocidos.

Miguel Ángel Silvestre (Instagram | Miguel Ángel Silvestre)

¿Qué estudió Miguel Ángel Silvestre?

Antes de dedicarse a la actuación, Miguel Ángel Silvestre estudió fisioterapia.

Más adelante complementó su formación con cursos de interpretación, expresión corporal, baile moderno y acrobacia.

¿En qué ha trabajado Miguel Ángel Silvestre?

Miguel Ángel Silvestre ha participado en series y películas como:

Sin tetas no hay paraíso

Velvet

Sense8

Narcos

Sky Rojo

30 monedas

También trabajó en películas como Los amantes pasajeros y Alacrán enamorado.