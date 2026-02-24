Luis Morales Flores rindió protesta como diputado federal de Morena en sustitución de Sergio Mayer, quien solicitó licencia indefinida para integrarse al programa La Casa de los Famosos.

El nombramiento de Luis Morales Flores tuvo lugar en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados el 24 de febrero de 2026, donde Sergio Gutiérrez Luna, legislador de la misma bancada, encabezó el acto protocolario.

Luis Morales Flores rinde protesta como diputado federal, suplente de Sergio Mayer (Especial)

Luis Morales Flores rinde protesta como diputado federal en lugar de Sergio Mayer

A partir del 24 de febrero, Luis Morales Flores, integrante de la comunidad indígena otomí, toma posesión como nuevo diputado federal de Morena en ausencia de Sergio Mayer, quien se unió a La Casa de los Famosos de Telemundo.

Su nombramiento llamó la atención debido a que, en 2024, Luis Morales Flores manifestó su inconformidad con ser el suplente de Sergio Mayer, pues acusó que el actor “no representaba a Morena”.

“No tiene idea de las reformas que se están votando, entre ellas la reforma al Poder Judicial” Luis Morales Flores

Ahora como diputado federal, legisladores de Morena han expresado públicamente su intención de que Luis Morales Flores sustituya de manera permanente a Sergio Mayer.

Morena quiere dejar fuera a Sergio Mayer para quedarse con Luis Morales Flores

La presidenta de Morena, Luisa Alcalde, dio a conocer que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia pondrá a evaluación la permanencia de Sergio Mayer como miembro del partido.

“Lo que opino es que le toca a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) determinar; entiendo que abrieron ya un procedimiento y creo que a ellos les toca evaluar” Luisa Alcalde

El rechazo a Sergio Mayer se hizo presente cuando diputadas y diputados de Morena recibieron a Luis Morales Flores al grito de “¡Que se quede!”, “¡Que se quede!” durante su nombramiento.