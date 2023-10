Five Nights at Freddy’s llega a cines luego de casi 10 años de ser todo un fenómeno en el mundo de los videojuegos.

Estamos hablando que Five Nights at Freddy’s tiene casi 20 juegos, entre principales y spin-offs, y más de 30 libros y cómics, incluyendo recopilaciones.

Con todo esto detrás, Blumhouse y Universal tenían una labor bastante compleja para traer un filme digno del legado de la saga.

Si bien tiene un tono bastante rebajado comparado con el material original, al final es una película entretenida.

En esta reseña/crítica englobamos en los siguientes 5 puntos nuestras razones del por qué creemos que es una adaptación decente:

La historia de Five Nights at Freddy’s La ambientación de Five Nights at Freddy’s El estilo Serie B de Five Nights at Freddy’s Las actuaciones de Five Nights at Freddy’s Los efectos de Five Nights at Freddy’s

Five Nights at Freddy’s tendrá su pelñicula live action (Blumhouse)

La historia de Five Nights at Freddy’s

Si han seguido la saga desde un inicio, sabrán que la historia de Five Nights at Freddy’s se ha ido expandiendo a lo largo de los años.

La película logra sintetizar bastante bien el concepto de la obra original, con todo lo que se ha añadido a la mitología de Five Nights at Freddy’s.

Los más fans reconocerán diversos elementos, mientras que quienes llegan por primera vez, encontrarán un mundo rico en su trasfondo.

Esto hace que la película no se sienta pesada y ajena a los “no iniciados”, siendo una perfecta introducción para estos.

Five Nights at Freddy’s revela un nuevo tráiler ( Blumhouse Productions / Universal Pictures )

La ambientación de Five Nights at Freddy’s

Siendo esta una película de “terror”, cuenta mucho la ambientación de Five Nights at Freddy’s, que es necesaria para la inmersión en la trama.

Afortunadamente los realizadores supieron cómo captar ese estilo decadente de Five Nights at Freddy’s, más aún porque en general sólo tenemos un escenario, la pizzería.

La puesta en escena logra involucrarte con todo lo que le pasa a los personajes, además de dar ese sentimiento siniestro al misterio detrás del restaurante y los animatrónicos.

Aunque eso sí, no esperes que te espante mucho, pues está pensada para personas de 13 años, así como niños acompañados de un adulto.

Es decir, es algo enfocado principalmente a fans menores de edad y sus familias. No es tan pesada como el original, aunque tiene sus momentos.

Five Nights at Freddy’s revela un nuevo tráiler ( Blumhouse Productions / Universal Pictures )

El estilo Serie B de Five Nights at Freddy’s

Blumhouse no es un estudio que derroche mucho dinero en sus producciones, de ahí que se aplauda el estilo Serie B de Five Nights at Freddy’s.

En estas reseñas/críticas siempre nos hemos posicionado en contra de la manufactura “barata” de las grandes producciones; pero para Five Nights at Freddy’s, la cosa es al revés.

En esencia la franquicia nace de todo el concepto de la Serie B, de estas obras que son tan malas que son buenas, con conceptos extraños y alocados que al final funcionan muy bien.

Todo en esta película grita en esa tónica, lo cual le da una esencia bastante especial, y hace que no se tome tan en serio a sí misma; como uno esperaría de una película sobre animales animatrónicos vivientes.

Five Nights at Freddy’s revela un nuevo tráiler ( Blumhouse Productions / Universal Pictures )

Las actuaciones de Five Nights at Freddy’s

Aunque no son nada del otro mundo, las actuaciones de Five Nights at Freddy’s son cumplidoras y no desentonan con la película.

Josh Hutcherson de 31 años logra darnos un Mike Schmidt relevante, sobre todo si tomamos en cuenta que en el juego original este personaje era irrelevante.

Sin embargo, quien se lleva las palmas es la pequeña Piper Rubio de 8 años de edad, la cual hace a Abby y se roba todas las escenas donde aparece. Teniendo una química natural con todos los personajes que interactúa.

Del resto del elenco sólo podríamos rescatar también a Matthew Lillard de 53 años, el cual hace bien su trabajo en las pocas escenas que tiene en la película.

Five Nights at Freddy’s eleva las expectativas con su tráiler (Universal Pictures México / YouTube)

Los efectos de Five Nights at Freddy’s

Para una película de menos de 30 mdd (547 millones de pesos), los efectos de Five Nights at Freddy’s son mejores que en producciones que cuestan 10 veces más.

Tampoco es que se requiriera mucho para una película como Five Nights at Freddy’s; pero donde se necesitaron fueron usados de manera correcta.

Sobre todo hay que señalar a los animatrónicos, los cuales son una combinación de efectos prácticos y CGI, que los hace muy convincentes.

Pues se necesitaba que estos de verdad lucieran reales, pues al denotar falsedad podría afectarse el impacto y tirar por la borda toda la producción.

Five Nights at Freddy’s eleva las expectativas con su tráiler (Universal Pictures México / YouTube)

¿Five Nights at Freddy’s vale la pena?

Five Nights at Freddy’s no es ni de lejos la mejor película de terror; de hecho como filme en términos duros, falla en casi todo..

Sin embargo, eso no quita que Five Nights at Freddy’s sea entretenida y te deje un buen sabor de boca al final.

Si has crecido con esta saga, agradecerás que se haya respetado todo lo esencial de la misma; aunque si eres nuevo, tal vez te cueste un poco de trabajo conectar.

Piénsala más como una película de bajo presupuesto de los años 80, como las primeras slashers o clásicos de la Serie B como “Los Tomates Asesinos”.

Como ya mencionamos, es tan mala que al final se vuelve buena, tanto como material de entretenimiento, como adaptación.