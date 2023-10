Durante la proyección de la película de Five Nights at Freddy’s, se desató una pelea a golpes entre los fans sin que nadie interviniera.

Pese a que este 26 de octubre es el estreno oficial de la película de Five Nights at Freddy’s, en algunos cines hubo un preestreno durante la noche del 25 de octubre.

Y tal y como se evidenció en redes sociales, durante una de las proyecciones de Five Nights at Freddy’s, los fans se agarraron a golpes.

Nadie detuvo a los fans de Five Nights at Freddy’s que se estaban golpeando en el cine

Un video se ha viralizado en redes sociales luego de exhibir a fans de Five Nights at Freddy’s, peleándose a golpes en el cine.

Si bien no se sabe con exactitud en donde ocurrió la pelea entre los fans, se dice que fue durante las primeras proyecciones de Five Nights at Freddy’s en Acton, Londres, Reino Unido.

En las imágenes del video se muestran los créditos de Five Nights at Freddy’s y a un grupo de hombres agarrándose a golpes en los primeros asientos del cine.

Asimismo se ve a varias personas grabando la pelea de los fans de Five Nights at Freddy’s en vez de detenerlos.

there was a fight at the fnaf movie #FNAF pic.twitter.com/AYrdWQvZKi — mikey 🧩 (@jojoincel) October 25, 2023

No se sabe el porqué los fans de Five Nights at Freddy’s se agarraron a golpes en la película

En redes sociales se hizo viral la pelea entre fans de Five Nights at Freddy’s en el cine al final de la película.

Si bien el clip de los fans de Five Nights at Freddy’s agarrándose a golpes en el cine ya se hizo viral, no se han revelado los motivos del porqué se desató la pelea.

No obstante, algunos testimonios aseguran que la audiencia que fue a ver Five Nights at Freddy’s se estaban quejando de la película, y comenzaron a golpearse entre ellos.