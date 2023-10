La película de Five Nights at Freddy’s ya se estrenó en todos los cines hoy 26 de octubre y parte de la historia va de los niños fantasmas.

Los fans de Five Nights at Freddy’s habían estado esperando el estreno de la película inspirada en la saga de videojuegos lanzada en 2014.

Pues esperaban ver la historia de Five Nights at Freddy’s en pantalla grande, especialmente por los niños fantasmas.

Si eres fan de Five Nights at Freddy’s, sabrás que los niños fantasma son importante para la trama y desarrollo de la historia.

Ellos son los niños fantasmas en Five Nights at Freddy’s cuya historia se narra en la película

La película de Five Nights at Freddy’s ya se estrenó y como era de esperarse, ya hay algunos spoilers de la cinta aunque, si eres fan de la saga, no lo serán en realidad.

Especialmente la parte de los niños fantasmas que aparecen en Five Nights at Freddy’s, quienes son de suma importancia para la historia.

Pues de acuerdo a la historia de los videojuegos y la película de Five Nights at Freddy’s, h ubo 5 niños desaparecidos en 1985 en la pizzería Freddy Fazbear’s.

Los nombres de los niños fantasma se revelan en los libros como en el juego de freddy Fazbear’s Pizzeria Simulator en el Final bueno al conseguir el certificado de Lorekeeper.

En ese sentido, se revela que los niños desaparecidos en Five Nights at Freddy’s, son tres niños y dos niñas:

Gabriel

Jeremy

Susie

Fritz

Cassidy

En la película de Five Nights at Freddy’s, estos son los actores que interpretan a los niños fantasmas:

Grant Feely -12 años- como Niño Fantasma 1

Asher Colton Spence -8 años- como Niño Fantasma 2

David Huston Doty -10 años- como Niño Fantasma 3

Liam Hendrix -10 años- como Niño Fantasma 4

Jophielle Love -9 años- como Niña Fantasma 5

Pero ¿por qué estos niños son importantes en la historia de la película de Five Nights at Freddy’s?

Tal y como revela en canon de Five Nights at Freddy’s, los niños se convierten en fantasmas al ser asesinados por William Afton y terminan poseyendo a los animatrónicos de Five Nights at Freddy’s.

Sin embargo, estos 5 niños fantasmas no son los únicos a los que William Afton mató y terminaron quedándose en el cuerpo de los animatrónicos de Five Nights at Freddy’s:

Freddy Fazbear

Bonnie

Chica

Foxy

Golden Freddy

En la historia de los videojuegos de Five Nights at Freddy’s, hay más niños asesinados

La película de Five Nights at Freddy’s ya tuvo un preestreno en cines, siendo su estreno oficial hoy, 26 de octubre del 2023.

Y como era de esperarse, muchos de los fans de Five Nights at Freddy’s, están fascinados con la adaptación de la historia de los niños fantasma.

Sin embargo, al rumorar que Five Nights at Freddy’s será una trilogía, es posible que muestren más de la historia de los videojuegos.

Empezando por el número real de las víctimas de William Afton, el asesino sería responsable de lo ocurrido en Five Nights at Freddy’s y el porqué los animatrónicos tienen vida.

Y es que de acuerdo a la historia de Five Nights at Freddy’s, William Afton o Purple Guy no solo asesinó a los 5 niños que aparecen en la película, sino que hubo más víctimas.

De acuerdo con el Death Minigame de Take Cake to the Children EN Five Nights at Freddy’s 2, hay una escena de un niño llorando al que Purple Guy se acerca, posteriormente los ojos del niño se abren y termina convirtiéndose en un fantasma.

Es decir que habría hasta aquí 6 niños asesinados en Five Nights at Freddy’s, lo cual se muestra en el mini juego Happiest Day en donde aparecen 6 niños enmascarados.

Posteriormente, en Freddy Fazbear’s Pizzeria Simulator se revela que este sexto niño asesinado por William Afton es en realidad Charlotte Emily, hija de su socio Henry Emily quien poseerá a Puppet.

De acuerdo a la historia de los niños fantasma en Five Nights at Freddy’s, William Afton portaba el traje de Spring Bonnie para atraerlos atrás de la pizzería y matarlos.

Hacia el final de la historia de Five Nights at Freddy’s, los animatrónicos con los niños fantasma tienen rodeado a William Afton y en una medida desesperada se vuelve a colocar el traje.

Sin embargo, un desperfecto hace que el traje se cierre y mate a William desangrándose hasta morir, fusionando su cadáver con el animatrónico y convirtiéndose en Springtrap .