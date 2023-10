Five Nights at Freddy’s es la primera película de una ya legendaria saga de videojuegos, de ahí que muchos esperen que tengan por lo menos una escena post créditos.

Así es, incluso antes de que la vean, los fans de Five Nights at Freddy’s ya están pensando en las escenas post créditos y lo que podría significar para la saga.

Bueno, ya tuvimos la oportunidad de verla y te diremos a continuación si hay o no alguna escena post créditos en la película.

Advertimos que haremos algunos spoilers de la película de Five Nights at Freddy’s; aunque nada que te pueda arruinar la experiencia si es que aún no ves el filme.

Five Nights at Freddy’s (Universal)

¿Five Nights at Freddy’s tiene escenas post créditos?

Vayamos al punto, Five Nights at Freddy’s SÍ tiene escenas post créditos, o más bien, una escena a mitad de los créditos.

Esta escena post créditos en realidad muestra un chiste recurrente de la película de Five Nights at Freddy’s, sin afectar en nada la trama de la película o una posible secuela.

Aquí podemos ver a un taxista que está dormido, el cual se molesta cuando alguien trata de entrar a su vehículo, diciendo que no da servicio.

Cuando escucha que cierran la puerta, se voltea y es asustado por una figura de Balloon Boy que aparece en otras dos secuencias de la película.

Five Nights at Freddy’s (Universal)

¿Hay otra escena post créditos en Five Nights at Freddy’s?

Fuera de lo anterior, no hay otra escena post créditos de Five Nights at Freddy’s, aunque eso no significa que con esto se marque el final de la película.

Más que una escena post créditos, podemos decir que hay “contenido post créditos” hasta el final del metraje.

Cuando salen las últimas atribuciones se puede escuchar una voz que comienza a deletrear una palabra, por lo que debes de estar atento a las letras que nombra.

La palabra que forma es “ENCUENTRAME”, lo cual podría ser una pista para los más fans de la saga de una posible secuela; aunque su significado es un tanto oscuro en este momento.