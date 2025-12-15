En 2016 se estrenó Being Charlie, una película que narra un poco de la historia de la familia Reiner entrometida en las adicciones de Nick Reiner, quien hoy fue supuestamente arrestado por el asesinato de sus padres.

Being Charlie fue un proyecto en el que Nick Reiner trabajó junto a su padre, Rob Reiner, y el que mostraría la dura realidad que vivían como familia.

Being Charlie: la película que Rob Reiner dirigió inspirada en su hijo

Con un estreno en el Festival Internacional de Cine en Toronto (TIFF, por sus siglas en inglés) fue donde la película Being Charlie se estrenó en septiembre en 2015 para luego llegar a los cines un año después.

Rob Reiner fue el director de Being Charlie, además de que la película se volvió más personal por la intervención que Nick Reiner tuvo en el guion junto con un compañero de un centro de rehabilitación.

La película no solo narra la perspectiva del hijo de famoso director, sino también la perspectiva íntima Rob Reiner y su familia, vivían al interior de su casa.

Being Charlie es tomada como un vistazo de lo que pasa alrededor y en la vida de una persona con adicciones, además de que podría ser catalogada como una semi biografía de Nick Reiner.

Por otra parte, cuando padre e hijo presentaron Being Charlie, el director de cine aseguraba que su relación con Nick Reiner se había fortalecido además de que había entendido mucho de las adicciones y los centros de rehabilitación.

En aquel momento, Rob Reiner aseguraba que en su desesperación -con su esposa Michele Singer- por ayudar a su hijo, lo internaban cada que podían en un centro de rehabilitación aunque él argumentaba que no le servían.

Cuando en 2016 Nic Reiner y Rob Reiner presentaban Being Charlie, el primogénito del director se mantenía sobrio.

¿En dónde ver Being Charlie?

La película Being Charlie, dirigida por Rob Reiner y escrita por Nick Reiner, está actualmente disponible en Amazon Prime Video.