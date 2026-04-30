Denisse de Kalafe es conocida por su canción “Señora, señora”, pero no es dueña de la melodía, ya que se la vendió a una editora hace 50 años por 2,250 pesos y quiere recuperarla.

Cantautora menciona que quiere recuperar los derechos de “Señora, señora”, ya quiere dejar un legado benéfico y alerta a los nuevos artistas sobre la importancia de saber sobre derechos de autor.

Denisse de Kalafe vendió “Señora, señora” por 2,250 pesos

“Señora, señora” es una de las canciones más reproducidas el Día de las Madres en México y Denise de Kalafe la escribió y lanzó a inicios de los ochentas, pero no le pertenece.

Denisse de Kalafe reveló que lleva un proceso legal para recuperar los derechos de “Señora, señora”, ya que la vendió hace casi 50 años por 2,250 pesos.

“Yo tengo mi propia disquera, ya hoy en día los cantantes ya somos dueños en nuestras producciones, pero ‘Señora, Señora’, yo la firmé con una editora hace 50 años atrás, por la renta de mi casa, 2250 pesos” Denisse de Kalafe

Denisse de Kalafe, cantante. (Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro)

La cantante menciona que “Señora, señora” impulsó su carrera y actualmente tiene su propia disquera.

Denisse de Kalafe pidió a los nuevos artistas que se informen sobre los derechos de autor, ya que ella desconocía del tema y fue así que cedió los derechos de su canción.

“Antiguamente se editaba las canciones por 50 años. Porque los compositores no teníamos idea de los derechos, por eso aviso a todos… Primero registren, porque luego aparecen temas que la gente dice que es de fulano y debe ser de una persona desconocida" Denisse de Kalafe

Denisse de Kalafe desea donar las regalías de “Señora, señora”

El interés de Denisse de Kalafe de recuperar los derechos de “Señora, señora” se enfocan en poder utilizar las regalías en una importante causa social.

Denisse de Kalafe quiere dejar un legado con impacto social y desea que las regalías de su canción se use para fundaciones de lucha contra el cáncer de mama.

“Apenas que quiero que la editora ahora regrese los derechos de ‘Señora, Señora’, porque voy a donarlos a todas las fundaciones de lucha contra el cáncer de mama. Entonces sí necesito pedir a la editora que sí nos devuelva” Denisse de Kalafe

La cantante espera que el proceso legal para recupera su canción falle a su favor, pues aclara que no busca un beneficio personal, solo quiere dejar la canción como un legado de las mujeres en México.

“No es para un beneficio mío personal, es un beneficio que yo tengo que dejar esa canción de herencia a todas las mujeres de México. Entonces, vamos a ver” Denisse de Kalafe

Denisse de Kalafe reveló que “Señora, señora” fue escrita en México y la idea surgió tras extrañar a su madre, quien vivía en Brasil, y era un gesto de admiración.