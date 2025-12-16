Nick Reiner -de 32 años de edad- enfrentará dos cargos por el asesinato de su padres, Rob Reiner y Michele Singer.

El martes 16 de diciembre de 2025 fue la primera audiencia del caso Nick Reiner, pero no compareció ante el juez por no estar “médicamente autorizado”.

Nick Reiner es acusado de dos cargos por el asesinato de sus padres

Fiscales de Los Ángeles solicitaron que Nick Reiner fuera juzgado por dos cargos de asesinato en primer grado por el la muerte de su padres.

Nathan Hochman, fiscal de distrito, dio una conferencias de prensa para hablar de los avance en el caso de homicidio de Rob Reiner y su esposa.

El fiscal describió la muerte del director y Michele Singer como una situación trágica, por lo que tenía el compromiso de llevar a su asesino ante la justicia.

Rob Reiner y su hijo Nick Reiner. (Especial)

La acusación contra Nick Reiner incluirá una acusación especial por utilizar un arma peligrosa como un cuchillo.

Los primeros informes indican que Nick Reiner apuñaló en varias ocasiones a su padres y también los habría degollado.

Rob Reiner y Michel Singer fueron encontrados muertos el domingo 14 de diciembre de 2025 y horas después fue detenido su hijo en la zona de Exposition Park.

Nicke Reiner no acudió a su primer comparecencia con el juez por razones médicas, según reveló su abogado, Alan Jackson.

Se estima que Nick Reiner acuda a la corte después del miércoles, por el momento, no ha presentado su declaración.

Trascendió que autoridades determinaron una fianza de 4 millones de dólares, más de 71 millones de pesos.

Sin embargo, la agencia de noticias AP asegura que Nick Reiner no tiene derecho a fianza.

Rob Reiner y su esposa, Michele Singer. (Peter Foley/EFE / EFE)

Abogado de Nick Reiner también representó a Harvey Weinstein

Alan Jackson es el abogado de Nick Reiner, conocido por representar a Harvey Weinstein tras ser acusado de delitos sexuales en Los Ángeles.

Además, el nombre de Alan Jackson se volvió viral por representar a Karen Read, una mujer acusada de atropellar a su novio y abandonarlo en la nieve, la cual fue declarada no culpable en 2025.