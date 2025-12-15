Guillermo del Toro -de 61 años de edad- reaccionó al homicidio de Rob Reiner y su esposa con un conmovedor mensaje.

“Rob Reiner era una persona auténtica y buena, y un director extraordinario” Guillermo del Toro, director de cine

El domingo 14 de diciembre de 2025 hallaron los cuerpos de Rob Reiner y su esposa, Michele Singer, en su casa ubicada en Los Ángeles.

Guillermo del Toro dedica un emotivo mensaje a Rob Reiner y su esposa

Los asesinatos de Rob Reiner y Michele Singer conmocionaron a Hollywood, por lo que diversas personalidades reaccionaron al lamentable suceso, como fue el caso de Guillermo del Toro.

El cineasta mexicano compartió un mensaje en X para lamentar la muerte de Rob Reiner y su esposa. “Rob Reiner era una persona auténtica y buena, y un director extraordinario”, escribió Guillermo del Toro en sus redes sociales.

Guillermo del Toro describió a Rob Reiner y Michele Singer como honestos y pilares de su comunidad.

“Era vital y honesto, y él y Michele eran pilares de su comunidad, comprometidos con su arte y el bienestar de todos los que los rodeaban. Una pérdida devastadora” Guillermo del Toro, director de cine

El cineasta mencionó que Rob Reiner y su esposa estaban comprometidos con el arte y siempre buscaron el bienestar de quienes los rodeaban.

Por último, Guillermo del Toro mencionó que la muerte de sus compañeros era una “pérdida devastadora”.

Rob Reiner deja un gran legado cinematográfico

El trabajo de Rob Reiner fue de los más aclamados durante los ochentas y reconocido por dirigir películas de culto como Misery.

Entre las películas más destacadas de Rob Reiner se encuentran:

Cuando Harry encontró a Sally La princesa prometida This is Spinal tap Algunos hombres buenos Cuenta conmigo Dicen por ahí Ahora o nunca

La última película de Rob Reiner fue Spinal Top II: El final continúa, un falso documental que se estrenó en septiembre de 2025.

Esta película es una secuela de su primera película “This is Spinal Tap”.

Rob Reiner y su esposa fueron hallados en su casa y autoridades de Los Ángeles detuvieron a su hijo Nick Reiner como sospechoso.