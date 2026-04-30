Usuarios reportaron la caída de Banco Santander que está afectando su banca móvil este jueves.

La tarde de hoy 30 de abril, se registraron intermitencias en el servicio de Banco Santander, de acuerdo con informes de la plataforma Downdetector.

Reportan caída de Banco Santander; su banca móvil está afectada hoy jueves

Banco Santander confirmó en redes sociales la caída de su banca móvil y sitio web hoy jueves, con problemas especialmente en el inicio de sesión.

Ante tal situación, Banco Santander exhortó a los usuarios, mediante un comunicado, para realizar sus operaciones en:

Cajeros automáticos

Sucursales y oficinas

Corresponsales bancarios

Caída de Banco Santander afecta su banca móvil este jueves (Especial)

Banco Santander ofreció una disculpa por el inconveniente que hay en su servicios y aseguró que mantendrá informados a sus clientes de cualquier situación.

De acuerdo con datos de Downdetector, las afectaciones de Banco Santander son en todo México.

Las ciudades en las que más reportes se han presentado reportes son:

CDMX

Guadalajara

Monterrey

Tijuana

Caída de Banco Santander en quincena provoca molestia de sus clientes en redes sociales

La caída de Banco Santander este jueves 30 de abril ha desatado molestia y quejas en redes sociales.

Los clientes de Santander están inconformes con la situación, ya que las intermitencias en la banca móvil se presentan en plena quincena y en una fecha especial: Día del Niño.

“Justo hoy, que es día de quincena y se requieren realizar pagos urgentes, el sistema no permite ingresar”, escribió un usuario en redes.

Muchos clientes Banco Santander también se quejan de la solución que les ofreció la institución y exigen que el problema se resuelva.

Además, señalaron a Santander de que ese tipo de incidentes son algo recurrente en su servicio.