El nombre de Marco Antonio Franco Palomera, conocido como “Kito Franco”, se viralizó en las redes sociales luego de que se confirmó su asesinato.

Marco Antonio Franco Palomera se desempeñaba como regidor del partido Movimiento Ciudadano en el municipio de Talpa de Allende, Jalisco.

¿Quién fue Marco Antonio Franco Palomera, regidor de Movimiento Ciudadano asesinado?

Marco Antonio Franco Palomera, conocido como “Kito Palomera”, fue un regidor del partido Movimiento Ciudadano (MC) en el municipio de Talpa de Allende, Jalisco.

La mañana del 30 de abril se reportó que fue asesinado en un ataque armado en la calle 5 de Febrero, colonia San Rafael en el municipio de Talpa de Allende.

La Fiscalía de Jalisco inició las investigaciones correspondientes tras el hallazgo de su cuerpo por policías municipales.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas por el asesinato de Marco Antonio Franco Palomera.

¿Cuántos años tenía Marco Antonio Franco, regidor de MC asesinado?

No hay información pública acerca de la edad de Marco Antonio Franco Palomera.

¿Quién fue la esposa de Marco Antonio Franco Palomera, regidor de MC asesinado?

Se desconoce si Marco Antonio Franco Palomera se encontraba casado.

Marco Antonio Franco Palomera, “Kito Franco”, regidor de MC (@reportediariopv / X )

¿Cuántos hijos tenía Marco Antonio Franco, regidor de MC asesinado?

No hay información pública sobre los hijos de Marco Antonio Franco Palomera.

¿Qué estudió Marco Antonio Franco Palomera, regidor de MC asesinado?

No se encontraron detalles específicos sobre la trayectoria académica o estudios universitarios de Marco Antonio Franco Palomera.

¿En qué trabajó Marco Antonio Franco Palomera, regidor de MC asesinado?

Marco Antonio Franco Palomera era regidor del Ayuntamiento de Talpa de Allende para el periodo 2024-2027 y militante de Movimiento Ciudadano (MC).

Participó como candidato a la Presidencia Municipal de Talpa de Allende por Movimiento Ciudadano en las elecciones del 2024, en las que obtuvo el triunfo la morenista Patricia Sánchez Moro.

Marco Antonio Franco Palomera, “Kito Franco”, regidor de MC (@reportediariopv / X )

Durante el proceso electoral 2017-2018, también participó como candidato a la alcaldía y, aunque no obtuvo el triunfo, alcanzó un espacio como regidor.

Su nombre cobró notoriedad pública en 2019, cuando protagonizó un conflicto político en una sesión de Cabildo, luego de oponerse a votar a favor de una propuesta presupuestal.

En aquel episodio, el entonces alcalde Martín Guzmán ordenó su arresto, y Franco Palomera permaneció detenido durante 13 horas, hecho que generó polémica a nivel estatal.

El asesinato de Marco Antonio Franco Palomera, “Kito Franco”, regidor de MC

Asesinaron a Marco Antonio Franco Palomera, regidor del partido Movimiento Ciudadano en el municipio de Talpa de Allende, Jalisco.

El ataque ocurrió la mañana del 30 de abril de 2026 en la colonia San Rafael, donde la víctima fue hallada sin vida tras reportarse múltiples disparos.

Las autoridades estatales han calificado el incidente, de manera preliminar, como una agresión directa y la Fiscalía ha iniciado una investigación para identificar a los responsables.

Asesinan a regidor de Movimiento Ciudadano en Talpa de Allende (Eduardo Díaz / SDPnoticias )

El funcionario, conocido popularmente como “Kito”, fue candidato a la alcaldía en 2024 y su muerte se suma a la reciente ola de violencia contra figuras políticas en la región.

Hasta el momento, las instituciones de seguridad continúan recabando pruebas sin que se reporten personas detenidas por este crimen.