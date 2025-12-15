Nick Reiner, hijo de Rob Reiner y Michele Singer, fue acusado formalmente del doble homicidio de su padre y su madre.

El domingo 14 de diciembre de 2025 fue detenido Nick Reiner por policías de Los Ángeles, tras ser señalado del asesinato de Rob Reiner y Michele Singer.

Rob Reiner con su esposa Michele y sus hijos Nick, Romy y Jake. (Evan Egostini/AP / Evan Agostini/Invision/AP)

Nick Reiner es acusado del homicidio de Rob Reiner y Michel Singer

Tras la detención de Nick Reiner a las 9:45 de la noche en Los Ángeles, autoridades determinaron acusarlo de dos cargos de homicidio.

Rob Reiner y su esposa fueron encontrados en su casa con varias puñaladas y trascendió que también había sido degollados.

Romy Reiner, hija de la famosa pareja, los encontró muertos y llamó a la policía, quienes determinaron que las entradas de la casa no habían sido forzadas y se infirió que alguien cercano a la pareja había sido el autor del asesinato.

Rob Reiner y su esposa Michele fueron encontrados muertos en su mansión de Los Ángeles (Ethan Swope / AP)

Se cree que tras una violenta discusión familiar, Nick Reiner asesinó a sus padres por un amplio historial de adicciones y problemas de salud mental.

Asimismo, se dio a conocer que se fijó una fianza de 4 millones de dólares para su liberación.

El martes 16 de diciembre de 2025 se presentará Nick Reiner ante la corte de Los Ángeles, donde se determinará el siguiente paso en su caso.

Rob Reiner y su hijo Nick Reiner. (Especial)

Nick Reiner tenía una relación complicada con Rob Reiner y Michele Singer

Según reportes de las autoridades, Nick Reiner tenía una relación complicada con sus padres, debido a que padece una adicción.

Hasta el momento, no han revelado el móvil del asesinato de Rob Reiner y su esposa.

Nick Reiner llevó su vivencias con la drogas en la película “Being Charlie”, la cual fue dirigida por su padre.

El director Rob Reiner describió el proyecto como algo “personal” y satisfactorio, pues lo había acercado más a su hijo, de quien se había distanciado por sus problemas de adicción.

La familia de Rob Reiner y Michele Singer no se han pronunciado por la acusación formal de homicidio en contra de Nick Reiner.